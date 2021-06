BLACKPINK: actriz Han Ye Seul aclara rumores sobre Jennie y Teddy Park

La actriz Han Ye Seul ha abordado personalmente el rumor que involucra a su expareja Teddy y Jennie de BLACKPINK, ambos miembros de YG Entertainment como artista y productor, respectivamente.

Recientemente, la famosa coreana de 39 años se ha visto envuelta en una avalancha de especulaciones sobre su vida personal después de revelar en redes sociales a su actual novio.

Uno de estos presuntos, que fue creciendo entre los internautas locales, giraba en torno a la superestrella del K-pop y cómo, supuestamente, habría guardado relación con la ruptura de la expareja.

Jennie Kim es una rapera, cantante, modelo, bailarina y MC coreana de 25 años. Foto: Instagram/@jennierubyjane

¿Qué pasó con Jennie, Teddy y Han Ye Seul?

Han Ye Seul y Teddy Park tuvieron una relación romántica pública de casi cuatro años hasta 2016. En 2017, el productor y su colega de agencia Jennie Kim fueron centro de un rumor de cita.

Dicha especulación fue negada de forma rotunda en su momento por YG, pero ha vuelto a ser el foco de atención en la comunidad en línea en medio de la reciente exposición de la exnovia de Park. Además, ha resurgido acompañado de acusaciones de infidelidad y violencia física.

Han Ye Seul y Teddy Park fueron pareja desde mayo del 2013 hasta octubre del 2016. Foto: Naver

Han Ye Seul niega rumor de Jennie y Teddy

En los foros coreanos se contempló que Teddy habría engañado a Han Ye Seul con Jennie. Además, reportaron que la actriz habría agredido a la cantante de 25 años al conocer la situación.

Estos comentarios fueron abordados el 9 de junio KST por la intérprete a través de un video en su canal en YouTube, donde también habló sobre los contenidos maliciosos relacionados a su actual pareja.

Aquí, la traducción de su postura.

“¿Por qué es que cuando un hombre y una mujer se separan, la gente siempre dice cosas como: ‘Debió haber un problema’, ‘Debe haber existido otra mujer’, ‘Él la engañó’ o ‘Alguien habrá hecho algo malo’? ¿Por qué tiene que existir este tipo de razón para una ruptura? Con respecto a mi ruptura con Teddy, la gente mencionó a Jennie de BLACKPINK. No sé si es porque ambos están bajo YG o porque están vinculados. No conozco su historia y ni siquiera he conocido a Jennie en persona. Pero, en cuanto a si me dejaron a causa de ella, eso no es cierto”.