The penthouse 3: Kim Soon Ok aborda ‘la falta de realismo’ del K-drama

En una sesión de preguntas y respuestas para SBS tras la primera emisión de The penthouse 3, la guionista del K-drama Kim Soon Ok respaldó comentarios que califican de poco creíble la historia. Además, detalló el por qué valora de tal manera a su propia creación.

La primera temporada del drama coreano de intriga y venganza protagonizado por Lee Ji Ah, Kim So Yeon y Eugene fue estrenada en 2020, y tras su emisión, la realizadora recibió singulares calificativos relacionados por aspectos inverosímiles de la trama como el constante regreso de personajes muertos.

Al respecto, durante su participación en la sesión realizada el 7 de junio KST, expresó: “Creo que estos apodos como ‘todo es posible con Soon Ok’ surgieron debido a la falta del sentido de la realidad. Lo admito”.

Profundizando sobre la temática, la famosa coreana de 50 años se explicó: “Creo que hay demasiados incidentes que estallan uno tras otro en el drama, por lo que las emociones de los personajes no se expresan con demasiada claridad. Además, hay personajes que murieron pero vuelven con vida uno por uno, así que creo que los espectadores podrían haberse confundido“.

Sobre este último punto, Kim expresó estar al tanto de los cuestionamientos que provocan. También afirmó haber pensado en corregir esta particularidad, pero que no lo concreta porque pronto se encuentra “escribiendo otro incidente y preparando el regreso de otro personaje muerto”.

Kim Soon Ok es una guionista coreana de 50 años. Foto: Naver

Kim Soon Ok agradece a fans y actores de The penthouse

Kim Soon Ok aprovechó su sesión con SBS para sincerarse con los espectadores de The penthouse por las apreciaciones sobre su trabajo.

“Estoy agradecida y también pido disculpas porque sé que estos apodos son creados por fanáticos que aman y apoyan ese drama que tiene tantas deficiencias”, declaró.

Asimismo, saludó con efusividad a los actores del proyecto, quienes, conforme sus propias palabras, “añaden el sentido de la realidad al drama con su interpretación y ponen mucho esfuerzo en expresar sus emociones del personaje mientras son sinceros”.