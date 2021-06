Siwon, de SUPER JUNIOR, estaría por regresar a los dramas. Según comparten los medios de Corea, numerosos funcionarios privilegiados de la industria local confirmaron el 8 de junio KST que el ídolo ícono fue elegido protagonista masculino de Oh my lord (título provisional), serie que significará su comeback en el rubro tras un año de ausencia.

Choi Siwon es un actor, modelo y cantante coreano. Foto: Label SJ

El nuevo K-drama de Choi Si Won es anunciado como una producción propia del servicio de CJ E&M TVING que adaptará al formato el popular webtoon Drinking city girls (술꾼도시 처녀들).

¿Qué más se sabe del proyecto? Aquí te contamos los detalles que han llegado desde Corea del Sur.

Sobre Oh My Liqueur

La serie también llamada temporalmente Oh my liqueur seguirá la historia de una mujer de unos 30 años cuya filosofía de vida gira en torno a su pasión por el licor.

Respecto a quiénes trabajarán con Choi, The Fact comparte que las actrices Jeong Eunji de Apink, Han Sunhwa (exmiembro de SECRET) y Lee Sunbin asumirán los roles femeninos principales.

Por último, el medio afirma que la serie llegará durante la segunda mitad del 2021.

Estrellas de Oh my lord. Foto: captura Twitter/@fiercelyapink

Regreso de Siwon a los K-dramas

Oh my lord se convertirá en el primer drama protagónico del visual y vocalista de SUPER JUNIOR tras dos años de My fellow citizens, comedia romántica emitida de abril a mayo del 2019.

A su vez, será su primera serie después del proyecto de MBC con toques cinematográficos SF8, donde estelarizó uno de los capítulos junto a UEE (exidol de After School).

Siwon como idol de SUPER JUNIOR

En su faceta como ídolo, en marzo del 2021 Choi Si Won lanzó con sus compañeros de SJ The renaissance, décimo álbum de estudio concebido como una pieza musical conmemorativa por el 15 aniversario de su debut grupal.