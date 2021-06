El 8 de junio y luego de varias especulaciones, un funcionario de Star Ship Entertainment confirmó que Hyungwon de MONSTA X participará en el K-drama Fly again.

MONSTA X comeback FANTASIA X

Este fue el comunicado de la agencia coreana sobre el nuevo drama de su artista.

“Hyungwon ha confirmado su aparición en el drama web Fly again. Esperamos su apoyo”.

El artista será protagonista de Fly again, que cuenta una historia que gira entorno a la vida de un idol K-pop.

Hyungwon para Dazed Korea

Los MONBEBE se mostraron muy entusiastas con la noticia y esperan el estreno de esta nueva producción para demostrar todo su apoyo a Hyungwon.

Dramas de Hyungwon

En 2015, Hyungwon junto con sus compañeros de MONSTA X, realizó un cameo en High end crush; esta sería la primera aparición del idol K-pop en un K-drama.

Asimismo, en 2017 el actor también hizo su aparición como miembro de MONSTA X en The best hit.

La escena muestra a dos personajes del drama teniendo un debate en un elevador, y de pronto abordan los siete miembros del grupo de Star Ship Entertainment.

Pero no fue hasta abril de 2017, que Hyungwon logra un papel desligado de MONSTA X y fue para el K-drama Please find her.

El idol dio vida al personaje de Ik Soo y obtuvo buenas críticas sobre su actuación, la misma que volverá a estar en el ojo público con Fly again.

El drama Please find her, donde se encuentra Hyungwon está disponible en YouTube con subtítulos al español.

Sobre Hyungwon

Antes de debutar como miembro de MONSTA X, Hyungwon participó en el proyecto Y TEEN.

No fue hasta el 14 de mayo de 2015, cuando se convirtió en una estrella K-pop debutando con el tema “Trespass”.

.