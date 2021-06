Park Yoo Na regresa luego de True beauty con Police class of yours and mine

Park Yoo Na está lista para un nuevo proyecto. Después de su celebrado trabajo en True beauty, la intérprete de 23 años ha sido confirmada en Police class of yours and mine, próxima serie juvenil de Disney+.

Park Yoo Na interpretando a Kang Soo Jin de True beauty. Foto: tvN

Dirigida por Kim Byung Soo de He is psychometric, el K-drama llegará durante la segunda mitad del 2021 mediante la citada plataforma de streaming internacional que, meses atrás, anunció su inmersión en el rubro de los dramas coreanos como productora y emisora.

Seguirá las peripecias de jóvenes nacidos en el 2000 que buscan allanar su propio camino en la Universidad de la Policía Nacional de Corea, una de las instituciones de estudios superiores más conservadoras de su país natal.

Particularmente, la historia girará en torno al estudiante de honor del primer año Wi Seung Hyun y cómo su ideal de ser como su padre, el comisionado de la Agencia de Policía de Gyeonggi Dongbu, enfrentará obstáculos cuando se involucre con una mujer de nombre Go Eun Gang.

Actores de Police class of yours and mine

Actualmente, se sabe que Kang Daniel, famoso ídolo del K-pop conocido como el ‘Centro de la nación’, y Chae Soo Bin, de I’m not a robot, recibieron la oferta para interpretar a los protagonistas de la serie también llamada Our police course.

Kang Daniel es un cantante, bailarín y rapero coreano de 24 años. Foto: Naver

Por su parte, Shin Ye Eun, Kim Sang Ho, Min Do Hee, Lee Shin Young y Kim Woo Suk lideran el elenco de soporte al igual que Park Yoo Na, quien interpretará a la estudiante universitaria Ki Han Na.

Park Yoo Na en True beauty

La actriz coreana fue Kang Soo Jin en el éxito de tvN Secretos de belleza. Ella interpretó a la second lead femenina que se revela como la enemiga de Im Joo Kyung (Moon Ga Young) cuando este simpático e inseguro personaje se enamora de Lee Su Ho (Cha Eun Woo).