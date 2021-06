La tercera temporada de The Penthouse arrancó el viernes 4 de junio. Nuevamente, el público se verá envuelto en las intrigas del k-drama y compartirá la sed de justicia (o venganza) contra Joo Dan Tae.

El episodio 1 de The Penthouse 3 comprobó que el magnate fue responsable de la explosión que cerró la temporada anterior. Además, se va revelando más de su pasado con el ingreso de Baek Joon Gi (Oh Joo Wan).

Otro ingrediente clave de The Penthouse es la relación de los adolescentes de Hera Palace. Tras la emisión oficial, SBS mostró una escena eliminada del capítulo 1 donde Seok Hoon (Kim Young Dae) muestra su preocupación y afecto a Bae Ro Na (Kim Hyun Soo).

Este clip se produce cuando el hijo de Joo Dan Tae acompaña a la joven después de la cena que compartieron con Shim Soo Ryeon y Seok Hyun. Como Bae Ro Na dijo que no pensaba tomar el examen de ingreso a la universidad, Seok Hoon trata de persuadirla para que no se rinda.

Captura de escena eliminada de Penthouse s3 ep 1. Foto: SBS

Él le propone que se vayan juntos a Estados Unidos. “Si lo estás pasando mal por lo que dicen los demás, entonces vamos a estudiar a Norteamérica. Buscaré una universidad para los dos”.

Ro Na le dice que él no debería dejar de estudiar en Corea por ella. “Yo no merezco estudiar en la Universidad de Seúl”, argumentó la hija de Oh Yoon Hee.

“Entonces estamos en la misma situación, porque mi papá te hizo cosas horribles. Me estás pidiendo que viva aquí, que me prepare para la universidad y que estudie como si nada hubiera pasado, pero ¿porqué estás huyendo sola?”, le contesta Seok Hoon.

Él la abraza y le pide que no se aleje. Le dice que harán todo juntos y que no la dejará sola. Aquí pareciera que Seok Hoon iba a besarla, pero se arrepiente de intentarlo.

Bae Ro Na se despide y le entrega el pañuelo que le prestó su mamá. Ambos personajes se alejan sonriendo.

(Traducción al inglés de @PenthouseSubs)

Seok Hoon y Bae Ro Na. Foto: SBS

El estreno de The Penthouse 3 logró un pico de 20 puntos en Seúl, según Nielsen Corea, y se convirtió en la premiere más vista de sus tres temporadas. Los fans internacionales pueden verlo todos los viernes por servicios de streaming oficiales como Viu y Viki Rakuten.

.