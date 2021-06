Fans de EXO celebran a Lay por teasers del MV Don’t fight the feeling

ACTUALIZACIÓN. El 7 de junio KST, EXO hizo su esperado regreso a la escena musical con Dont’ fight the feeling y con la publicación de este álbum especial y el MV del tittle track homónimo, Lay volvió a participar en las actividades grupales después de un lustro de ausencia.

¿Qué dejó este comeback K-pop? Mira aquí el nuevo video musical de la boyband.

PREVIA. El regreso de EXO es todo un acontecimiento en la escena del K-pop y quien se ha vuelto el personaje más comentado del momento es Lay Zhang. Desde que se anunció su participación en el disco Don’t fight the feeling, el fandom EXO-L no escatima esfuerzos para mostrar cuán valioso es verlo compartir proyecto con sus compañeros después de muchos años.

Su primera aparición en el calendario de comeback fue en la fase nombrada ECLIPSE, donde se revelaron fotos individuales de Lay, Xiumin, Chanyeol, Baekhyun, D.O, Kai y Sehun. Ese día, SM confirmó que estará en el video musical y que también grabó su voz para el track principal que se escuchará el 7 de junio.

El sábado 5, se unió a la serie de character clips (o clip de personaje) en línea con la temática de videojuegos que EXO adopta para este álbum.

Lay Zhang Studio, su agencia propia en China, replicó el video con la frase: “Con motivo de su regreso, el jefe Lay vino a bailar. ¡Él continúa la historia WE ARE ONE en este verano!”

EXO-L colocó al bailarín, cantante, actor y productor en el top 5 de de las tendencias mundiales. En Perú, su hashtag permaneció por tres horas en la cima de lo más comentado de Twitter.

Tendencias en Perú relacionadas a EXO. Foto: captura trends24

Los clips de Chanyeol y Sehun también figuraron en las búsquedas. El primero ondeaba una bandera vista en el comeback OBSESSION (2019), mientras que el maknae de EXO apareció en la mesa de control de la nave.

¿Qué pasó con Lay?

Zhang Yixing, o simplemente Lay, es el único integrante chino de EXO en la actualidad. Hace nueve años, cuando la boyband debutó en la industria, su alineación incluía a cuatro miembros extranjeros. Sin embargo, por litigios con la agencia SM, tres de ellos decidieron abandonar el grupo y regresar a China entre el 2014 y 2015.

Lay se quedó en la banda de K-pop, pero a inicios del 2017 un nuevo obstáculo apareció. Las relaciones bilaterales entre China y Corea se deterioraron por el antimisiles THAAD y se suspendieron las colaboraciones culturales entre ambos países.

Lay debutó como miembro de EXO en la subunidad EXO-M. Foto: difusión

El artista, que para entonces había iniciado una carrera paralela en China y hasta ahora es una de las figuras públicas más importantes de su país, quedó limitado en realizar actividades musicales con sus compañeros surcoreanos. La última vez que estuvo en un mismo escenario con ellos fue en un concierto de febrero, hace cuatro años.

A pesar de la distancia, el intérprete de “Lit” da muestras de su cariño a EXO y EXO-L con menciones en programas de televisión o mensajes en sus redes sociales, como el saludo que dejó a Suho antes de que este partiera al servicio militar.

Aunque estén temporalmente en países distintos, el lema “We are one” sigue vigente entre los nueve miembros de EXO.