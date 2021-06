The Penthouse 3: actrices comentan los posibles giros de la tercera temporada

La tensión regresa a Hera Palace. El 4 de junio comenzó la emisión de The Penthouse 3, la fase final de la exitosa serie de SBS liderada por Kim So Yeon, Lee Ji Ah y Eugene. Durante la tarde, el elenco se reunió frente a la prensa local para celebrar la esperada premiere.

The Penthouse es un K-drama de suspenso que aborda la ambición de familias adineradas y muestra de lo que son capaces para mantener su status. A la vez, las tres mujeres protagonistas están dispuestas todo para proteger a sus hijos y tomar venganza según sus intereses particulares.

Elenco de The Penthouse inicia la tercera temporada. Foto: SBS

En la temporada 2, Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) logró meter en la cárcel a todos los villanos. Esta tercera entrega iniciará mostrando cómo se adaptan a su vida tras las rejas. Sin embargo, esto solo es el comienzo, pues de alguna manera estos individuos lograrán escabullirse de ese lugar para dar paso a más conflictos en la trama.

“Me sentí un poco atribulada cuando aquellos que no sentían remordimiento por sus pecados pudieron salir y abrir sus alas. Pensé que la prisión sería el fin, pero la historia no termina aún. Oh Yoon Hee tratará de alcanzar justicia esta temporada”, afirmó Eugene para YTN.

Eugene es Oh Yoon Hee en The Penthouse. Foto: Top Daily

Según Kim So Yeon, quedó tan sorprendida cuando leyó por primera vez el guion que exclamó “¡ah Cheon Seo Jin!, no puedes ser así”.

“Traté de recuperar esa extravagancia como antagonista que brotaba de Seo Jin en la primera temporada y aumenté la apuesta para expresar su ambición”, explicó la ganadora del Baeksang 2021 a mejor actriz.

Kim So Yeon es Cheon Seo Jin en The Penthouse. Foto: Top Daily

Por otro lado, Lee Ji Ah señaló que espera un final más impactante a las temporadas previas. Ella interpretó un personaje doble: Shim Soo Ryeon y Na Aegyo en la parte 2 de The Penthouse.

“Creo que la línea ‘Todavía te parece que soy Shim Soo Ryeon‘ (segundo tráiler) será un punto clave a tener en mente”.

Lee Ji Ah es Shim Su Ryeon en The Penthouse. Foto: Top Daily

La tercera temporada de The Penthouse tendrá nuevos personajes: aparece Yoo Dong Pil que es el padre de Jenny y también el misterioso Baek Joon Gi. Ambos están conectados al pasado de Joo Dan Tae.

“Todavía no puedo explicarlo porque sería un spoiler. Quizá no sea revelado aún en el episodio 1, tendrán que esperar a la siguiente semana”, respondió Uhm Ki Joon.

En el evento también estuvo presente Kim Young Dae y Kim Hyun Soo. La relación de sus personajes Joo Seok Hoon y Bae Ro Na cobrará fuerza tras las experiencias previas.

“Pero ambos pasarán nuevas pruebas en esta temporada, estén atentos a ver sus reacciones en estas dificultades”, comentó la joven intérprete.

Tráiler de The Penthouse 3, ep 1

