Song Kang no quiere una relación con Han So Hee, según nuevo tráiler de Nevertheless

A casi 16 días del estreno de Nevertheless, Netflix compartió un tráiler más detallado del tipo de vinculo que tendrán Song Kang y Han So Hee en el nuevo drama coreano inspirado en el famoso webtoon del mismo nombre.

La fecha oficial de la emisión del primer capítulo del K-drama será el 20 de junio, y cada semana se lanzarán nuevos episodios los viernes y sábados a las 11.00 p. m. (KST) .

En el tráiler de Nevertheless podemos ver cómo se va desarrollando el vínculo amoroso entre Song Kang y Han So Hee . Él es conocido por ser un conquistador que no busca una relación estable, y ella teme volver a ser lastimada mientras empieza a desarrollar sentimientos por su compañero.

Traducción al español de los diálogos del tráiler de Nevertheless.

Song Kang : No importa dónde golpee... Tranquila... ¿Por qué estás despierta? ¿Ahora?

: No importa dónde golpee... Tranquila... ¿Por qué estás despierta? ¿Ahora? Han So Hee : Sabes lo popular que eres, ¿no? Por eso hablas y te comportas así...

: Sabes lo popular que eres, ¿no? Por eso hablas y te comportas así... Fondo : Ella pensó que era el destino

: Ella pensó que era el destino Amiga : ¿Park Jaeeon? No le interesa el amor. Solo juega con las chicas que se sienten atraídas por él

: ¿Park Jaeeon? No le interesa el amor. Solo juega con las chicas que se sienten atraídas por él Han So Hee : Deja de jugar conmigo

: Deja de jugar conmigo Song Kang : Pensé que te gustaba

: Pensé que te gustaba Fondo : Él no quería nada serio

: Él no quería nada serio Song Kang: ¿Hay que ponernos de novios? No se puede solo ser cercano a alguien...

Song Kang en los dramas

El 2021 es el año donde Song Kang ha estrenado grandes producciones: la popular Love alarm 2, el emotivo, Navillera y la revelación del año, Sweet home.

Los fans del actor esperan que Nevertheless también cumpla sus expectativas, ya que dará un giro a los roles que Kang ha demostrado anteriormente.

Han So Hee en los dramas

Por su parte, Han So Hee dejó buenas críticas tras su participación en The world of the married en 2020. Y para este año, la actriz estrenará dos dramas coreanos, el primero es Nevertheless y el segundo es My name, este último no tiene fecha de estreno confirmada.

