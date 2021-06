El tráiler del capítulo especial, que da pie a denominarlo tercera temporada, de Kingdom: Ashin of the north fue liberado en la plataforma de Netflix, donde no solo muestra imágenes intrigantes, sino fija la fecha de estreno para alegría de los fanáticos de la serie coreana de zombies.

La producción que mostrará el origen de la plaga que azotó Joseon será revelada. Además, se sabrá más de Ashin y Saengsacho.

En el tráiler publicado por Netflix se puede ver a una joven Ashin ingresando a una cueva profunda con una antorcha en medio de la noche para luego verlo descubrir unos jeroglíficos en la pared que muestras a una persona matando a otra.

Captura del avance de Kingdom: Ashin of the north. Foto: Netflix

Segundos después aparece el protagonista con la flor de la vida y la muerte, una muy similar a “la hierba que revive a los muertos, seguirá un precio” proporciona una pista sobre el origen de la plaga.

Tráiler de Kingdom: Ashin of the north

Sobre Kingdom: Ashin of the north

Kim Sung Hoon fue el responsable de llevar la batuta en Kingdom: Ashin of the north. El director había dirigido la primera temporada y el capítulo uno de la segunda entrega.

Asimismo, Kim Eun Hee será la encargada del guion, tal como sucedió en las dos primeras partes de la serie coreana de zombies.

Jun Ji Hyun dará vida a Ashin. Mientras que Park Byung Eun será Min Chi Rok.

Fecha de estreno de Kingdom: Ashin of the north