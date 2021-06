Finalmente llegó el estreno de The penthouse 3. El poderoso trío formado por Lee Ji Ah, Kim So Yeon y Eugene vuelve con más intriga y venganza. Una tragedia conmocionaría el lujoso Hera Palace según el nuevo tráiler.

Ha pasado casi dos meses desde que concluyó la temporada 2 del K-drama con una escena que dejó pasmado al público. ¿Qué pasó con Logan Lee? ¿Los miembros de Hera Club siguen en la cárcel?

The penthouse 3: el elenco en detrás de cámaras de la nueva temporada. Foto: SBS

Tráiler de The penthouse 3

Uno de los primeros avances mostró el luto de Shim Su Ryeon tras la explosión del auto. A su vez, Joo Dan Tae sigue haciendo de las suyas. Cheon So Jin también tiene un plan entre manos.

El tráiler más reciente se vio en el especial The penthouse 3: hidden room. En el clip se observó a los personajes adaptándose a sus días tras las rejas. También se reveló qué tragedia adicional a la de Logan podría abrir la tercera temporada. Uno de los fotogramas mostró a un cuerpo masculino que yace inerte en la fuente destruida de Hera Palace.

Una nueva muerte tendría lugar en Hera Palace. Foto: captura SBS

Otra sorpresa fue que el personaje de Shim Su Ryeon comienza a hablar con los modismos que caracterizaban a Na Ae Gyo. Por otro lado, Cheon So Jin tiene actitudes extrañas tras convulsionar en prisión.

¿Cuándo se estrena The penthouse 3?

La serie estará al aire por SBS el viernes 4 de junio. Se reportó que la revisión al capítulo le asignó la clasificación para mayores de 19 años.

Horarios para el estreno de The penthouse 3

El canal surcoreano transmitirá el K-drama a las 10.00 p. m. (KST) ¿A qué hora se verá el episodio 1 de The penthouse season 3 desde Latinoamérica? Revisa la siguiente lista.

The Penthouse 3 en Perú: 8.00 a. m.

8.00 a. m. The Penthouse 3 en Indonesia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. The Penthouse 3 en Colombia: 8.00 a. m.

8.00 a. m. The Penthouse 3 en Malasia: 9.00 p. m.

9.00 p. m. The Penthouse 3 en México: 8.00 a. m.

8.00 a. m. The Penthouse 3 en Filipinas: 9.00 p. m.

9.00 p. m. The Penthouse 3 en Chile: 9.00 a. m.

9.00 a. m. The Penthouse 3 en Argentina: 10.00 a. m.

10.00 a. m. The Penthouse 3 en Estados Unidos (este): 9.00 a. m.

Dónde ver The penthouse temporada 3

La serie makjang se emitirá una vez por semana (cada viernes) por SBS y hay expectativa por el rating que alcanzará en su territorio. Su pico máximo en la segunda temporada fue de 30 puntos en Seúl.

Uhm Ki Joon es Joo Dan Tae en The Penthouse. Foto: SBS

Ver The penthouse 3 ep 1 online sub español

La serie ha sido vendida a distintas plataformas on demand. En Latinoamérica, el capítulo 1 de The penthouse 3 se podrá ver por Viki Rakuten en suscripción VikiPass plus con Kocowa.