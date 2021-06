Luego de la gran curiosidad que provocó el primer tráiler de So not worth it! o ¡Tierra, trágame!, la plataforma Netflix liberó un nuevo adelanto que muestra algunas de las ocurrencias con las que la serie coreana promete hacer reír a la audiencia.

Sobre el adelanto, una de las escenas más comentadas fueron las divertidas interacciones entre Youngjae de GOT7 y Minni de (G)I-DLE, quienes serían némesis, según la trama de la serie coreana.

El canal The Swoon compartió el segundo tráiler de So not worth it! en YouTube.

En el tráiler de ¡Tierra, trágame! podemos ver a Sewan, una joven muy estricta y que coloca multas a sus compañeros que infringen las normas de convivencia del dormitorio universitario; Jamie, quien con su apariencia derrite el corazón de muchas estudiantes; y Sam, quien al ser el hijo de un magnate coreano piensa que la vida es fácil.

Actores de So not worth it!

Por otro lado aparece Minnie, alumna extranjera que ama la moda. Hyunmin, un coreano que vive en Icheon, pero finge ser extranjero para poder vivir gratis en la universidad.

Para sumar con sus divertidas historias de ¡Tierra, trágame! están Hans, quien se preocupa por él mismo; Teris, un alumno conflictivo; y Carson, una despreocupada pero aplicada estudiante.

Elenco de So not worth it!

Fecha de estreno de ¡Tierra, trágame!

El drama So not worth it! se estrenará en Netflix el próximo 18 de junio. Todavía no se ha confirmado la cantidad de episodios que tendrá, pero se presume que serán entre 9 o 12 capítulos que serán lanzados uno por semana todos los viernes.

Póster de So not worth it!

Actores de So not worth it!

Park Se Wan es Sewan

Shin Hyun Seung es Jamie

Choi Youngjae es Sam

Minnie es Minnie

Han Hyun Min es Hyunmin

Carson Allen es Carson

Terris Brown es Terris

Soerensen Joakim Bjoern es Hans

¡Tierra, trágame!

