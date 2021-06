Reply 1988: Go Kyung Pyo se une al K-drama My roommate is a gumiho de Hyeri

Un reencuentro en escena esperado por los fans del K-drama Reply 1988. Hyeri y Go Kyung Pyo volverán a trabajar juntos en los dramas a cinco años de haber protagonizado la recordada tercera y última parte de la saga Respond. Esto gracias a un cameo que el actor hará en My roommate is a gumiho, el actual proyecto televisivo de su excompañera.

Hyeri y Go Kyung Pyo en póster de Reply 1988. Foto: tvN

La noticia fue confirmada el 1 de junio KST por tvN, emisora de esta serie de fantasía que ha tenido un prometedor comienzo en su estreno realizado la semana pasada por sus altas dosis de comedia y romance retratados en la relación de Lee Dam (Lee Hye Ri) y el zorro mitológico de 999 años Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong).

Personaje de Go Kyung Pyo en My roommate is a gumiho

El canal coreano ha optado por mantener la reserva sobre el personaje del famoso coreano, quien recientemente destacó por su trabajo en Private lives. En cambio, alentaron a la audiencia a conocer el rol a través de las próximas emisiones de la serie.

Go Kyung Pyo y junto a Seohyun de SNSD, su coestrella de Private lives. Foto: Marie Claire Korea

¿Cuándo y dónde ver My roommate is a gumiho?

My roommate is a gumiho llega cada miércoles y jueves por tvN a las 10.30 p. m. KST. Pocas horas después podrás encontrarlo subtitulado al español en la plataforma de streaming iQIYI con el nombre Mi compañero de cuarto es un zorro de nueve colas.

Hyeri y Go Kyung Pyo en Reply 1988

En la serie Reply 1988, Hyeri interpretó a Sung Deok Sun, la protagonista femenina y única mujer del entrañable grupo de amigos cuya historia es el eje central de la serie.

Por su parte, Go Kyung Pyo fue Sun Woo, uno de los cuatro varones de la pandilla y el primer interés romántico de Deok Sun.