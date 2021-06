Lee Do Hyun y Kwak Dong Yeon son convocados por Netflix en drama Hunting dogs

Los actores Lee Do Hyun y Kwak Dong Yeon son los protagonistas potenciales del nuevo K-drama Hunting dogs que será producido por Netflix. Ambos actores gozan de popularidad en ascenso tras destacados proyectos del 2020 y 2021, por lo que su posible sinergia genera mucha expectativa.

Según los reportes del 2 de junio, las agencias Yuehua Entertainment y H& Entertainment (que representan a cada uno de los intérpretes) señalaron que llegó la oferta de este proyecto pero todavía están evaluando su participación. “Es uno de los proyectos que está revisando”, afirmó cada empresa en declaraciones similares.

Portada del webtoon Hunting dogs, de Jeong Chan. Foto: Naver

Sinopsis de Hunting Dogs

El K-drama adaptará la historia del webtoon Hunting Dogs (publicado por Naver) que cuenta la búsqueda de dinero de tres personajes que se ven conectados por sus deudas. Tendrá ocho episodios y será escrito y dirigido por Kim Joo Hwan. Algunos de sus proyectos más aclamados son las películas Midnight runners y The divine fury.

Hunting Dogs iniciaría filmación en la segunda mitad de este año, una vez se confirme al elenco.

Lee Do Hyun (26) fue el flamante ganador de los Baeksang Arts Awards como actor en ascenso tras protagonizar el drama 18 Again. En el 2020, también apareció en la serie de Netflix Dulce hogar y actualmente está en pantalla con el drama de romance Youth of may.

Lee Do Hyun en escena de Sweet home. Foto: Netflix

Kwak Dong Yeon (24), quien lleva en la industria desde su adolescencia, ha aparecido en dramas como Love in the moonlight, My ID is Gangnam beauty y Never twice.

Tuvo un breve cameo en It’s okay to not be okay pero bastó para dejar una fuerte impresión en la audiencia. Luego apareció en Vincenzo como Jang Han Seo, jefe del grupo Babel, donde dejó lucir sus habilidades y se convirtió en uno de los personajes favoritos del público.

Ahora, Kwak Dong Yeon está en pleno rodaje de la película 6/45 donde interpreta a un soldado.