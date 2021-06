Doom at your service: el truco de Park Bo Young en tierna escena con Seo In Guk

Doom at your service llegó a la mitad de su emisión y la pareja formada por Park Bo Young y Seo In Guk ya se ganó un lugar entre los fans de K-dramas. Al inicio sus personajes mantenían una cautelosa distancia, pero ahora no pueden ocultar los sentimientos que nacieron. ¿Qué pasará con Dong Kyung y su enfermedad terminal? ¿La deidad se interpondrá entre ella y Myul Mang?

Al finalizar el capítulo 7, los protagonistas se reencuentran en el hospital luego de que Dong Kyung tuviera una crisis por su tumor cerebral. El abrazo conmovió a los espectadores que comentaron emocionados esta secuencia.

Pero para grabar esta escena, Park Bo Young y Seo In Guk notaron un pequeño problema. El rostro de la actriz no lograba verse en cámara debido a la diferencia de talla con su compañero. Ella mide 1,58 m, mientras el actor que interpreta al ’dios de la destrucción’ mide 1,80 m.

“Mi cuello casi se rompe”, bromeó la actriz al ensayar el abrazo. Probaron una vez más y el director caminó alrededor de la pareja para revisar los ángulos. Park Bo Young se lamentó con voz tierna “Hoy me veo muy pequeña, esto no está funcionando. ¡Lo siento!”.

Detrás de cámaras de Doom at your service. Foto: tvN

Seo In Guk trató de bajar su altura cambiando la posición de sus piernas. Foto: tvN

Intentaron otros métodos: Seo In Guk cambió su postura para acomodarse a la actriz y ella luego trató de pararse en puntillas. Finalmente, para filmar el primer plano, Park Bo Young se ubicó sobre unos bloques de madera.

Park Bo Young elevó su altura con unas piezas de madera. Foto: tvN

Aquí puedes ver este fragmento del detrás de cámaras de Doom at your service. El K-drama lanza capítulos nuevos los lunes y martes por tvN y Viki.