Son Ye Jin y drama Thirty-nine: ¿qué actor podría ser su pareja en nueva serie?

Continúa el proceso de casting en el drama Thirty-nine (39) de JTBC, proyecto que genera expectativa con Son Ye Jin y Jeon Mi Do como potenciales protagonistas de la historia. El 1 de junio se reveló a dos actores más que podrían sumarse al elenco.

El rol protagónico masculino se le ofreció a Yeon Woo Jin, actor de 36 años conocido por la comedia Jefe introvertido. Su agencia Jump Entertainment señaló: “Es un proyecto que está considerando positivamente”.

Yeo Woo Jin en la conferencia de prensa de Jefe Introvertido (2017). Foto: News1

De aceptar el proyecto, el personaje de Yeon Woo Jin formará el romance principal de la historia con Cha Mi Jo, rol ofrecido a la aclamada estrella de Crash landing on you. El reporte de abril indicó que Son Ye Jin evaluó la propuesta con optimismo, pero todavía no anuncia oficialmente su ingreso al proyecto de JTBC.

Otro actor que también podría unirse al reparto de Thirty-nine es Lee Moo Saeng (41), a quien se le vio en The world of the married como el psicólogo Kim Yoon Ki. Su agencia confirmó que negocian con la producción pero no dieron más detalles del personaje.

Lee Moo Saeng es un actor surcoreano, nacido el 10 de mayo de 1980.

Sobre Thirty-nine

El drama que produce JTBC será un slice-of-life que mostrará el amor y la vida cotidiana de tres amigos que están a punto de cumplir 40 años. La protagonista Cha Mi Jo es una mujer que creció en una familia acomodada y que trabaja como directora de una clínica dermatológica en Gangnam.

Son Ye Jin: la actriz no ha regresado a los dramas desde Crash landing on you (enero 2020). Foto: tvN

Jung Chan Young, su mejor amiga, es una profesora de actuación. Este rol fue ofrecido a Jeon Mi Do, actriz de Hospital playlist, de quien también se espera una confirmación oficial.

Jeon Mi Do en Hospital playlist. Foto: tvN

La historia será escrita por la guionista Yoo Young Ah (Encounter, Entertainer y la película Hyung), mientras que el PD será Kim Sang Ho, cuyo trabajo más reciente fue la serie Run on.