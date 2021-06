MONSTA X estrenó el MV “Gambler” de One of a kind y comparten sus emociones

Junio inició con el pie derecho para MONSTA X y Monbebe. El grupo K-pop lanzó por todo lo alto su noveno miniálbum titulado One of a kind y reveló el MV de su tema principal “Gambler” en las principales plataformas de video.

El clip oficial compartido en YouTube superó las 488.439 visualizaciones a dos horas de haber sido liberado.

MONSTA X sobre One of a kind

En el marco del lanzamiento mundial de “Gambler” y el noveno miniálbum del grupo K-pop, Wonho, Hyungwon, I.M, Minhyuk, Kihyun y Joohoney ofrecieron una sincera entrevista en la que hablaron de todo un poco.

Lo primero que quisieron contar los miembros de MONSTA X fue sus impresiones frente a la preparación de One of a kind y su comeback.

Minhyuk: “Durante el VLive del sexto aniversario, los fans tenían curiosidad al respecto, así que mencioné que era un álbum de primer nivel. Cuando se dio a conocer One of a kind, tenía curiosidad por ver cómo reaccionarían todos los que escuchan este miniálbum, así que creo que estaba esperando el lanzamiento más que en cualquier otro momento. Por eso tengo confianza en este regreso, y creo que se enamoraran de la música o la interpretación”.

Joohoney: “Este álbum es como un resultado que puede mostrar el 100% de la personalidad de MONSTA X. Al igual que las aspiraciones sentidas en el nombre del álbum One of a kind, expresamos nuestros propios estilos coloridos para cada pista, y parece que prestamos mucha atención a la parte visual que se mostrará en el escenario. El concepto de ‘player’ también fue muy bien asimilado por los miembros. Como es una canción que hice, estoy más apegado a ella, pero además de la música, hay muchas otras cosas que sirven como puntos”.

I.M: “Contiene canciones escritas por Hyungwon, Joohoney e incluyéndome a mí. Para cada álbum, estamos trabajando duro para grabar las canciones en las que han trabajado los miembros. Fieles al nombre de MONSTA X, pensamos que deberíamos hacer buena música. One of a Kind contiene solo la música que nació de esa manera”.

Joohoney de MONSTA X como productor

Joohoney hizo su debut como productor de “Gambler”. Y sobre esta experiencia, el idol K-pop contó que quería plasmar el estilo que posee el grupo de StarShip.

“‘Gambler’ es una canción sobre la sensación de sentirse fuertemente atraído el uno por el otro y apostar por todo. Mi narración ‘Si no lo sabía, ahora lo sabes’ que suena al principio de esta canción puede verse como la palabra clave. He estado trabajando muchas veces en música, pero esta vez pensé que haría una canción que pudiera mostrar claramente el estilo de MONSTA X, así que entré en detalles para hacer música más profunda. Estoy muy agradecido de que a los miembros también les haya gustado tanto porque me preocupaba un poco”.

Asimismo, Kihyun dijo ser un testigo vivo de todo el arduo esfuerzo que hizo Joohoney mientras trabajaba en “Gambler”.

Joohoney en fotos para Dazed Korea. Agosto 2020.

Salud de Shownu de MONSTA X

Cuando se les consultó sobre la salud de Shownu y cómo han venido trabajando sabiendo que el artista no podrá promocionar el noveno miniálbum junto a ellos, los miembros de MONSTA X quisieron tranquilizar a Monbebe.

En especial Joohoney comentó que están muy atentos sobre el estado de su compañero y cómo va evolucionando su recuperación.

“Preparamos el miniálbum anticipadamente, así que todo ya estaba organizado. Afortunadamente, Shownu pudo terminar de filmar sin ningún problema, pero también lamentó mucho que no pudiéramos promocionar juntos. Aún así, dijo que mejoró mucho en el hospital, así que hicimos V LIVE juntos para el sexto aniversario de nuestro debut, y ahora nos estamos tomando un descanso, monitoreándolo y apoyándonos mutuamente”.

El verdadero nombre de Shownu es Son Hyun Woo. Foto: Starship

