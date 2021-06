Junio del 2021 traerá el estreno de esperadas nuevas temporadas de K-dramas que han calado hondo en el público. The penthouse: war of life, sonada serie de intriga con Kim So Yeon, es uno de estos títulos.

Los fans de las producciones surcoreanas también podrán disfrutar en el sexto mes del año de refrescantes romances que tienen entre sus figuras a las actrices Kang Min Ah y Jung So Min, y a los intérpretes ídolos Park Ji Yeon y Park Ji Hoon, el exmiembro de WANNA ONE.

Conoce aquí cuáles son los dramas para esta temporada, fechas de estreno, canales, tráileres, personajes y más detalles.

The penthouse 3

Cheon Seo Jin, Shim Soo Ryeon y Oh Yoon Hee regresan para aplacar su sed de venganza en esta tercera y última temporada del exitoso drama coreano de intriga The penthouse: war in life.

Fecha de estreno: 4 de junio (viernes)

Canal: SBS | Viki

Actrices de The penthouse 3

Eugene es Cheon Seo Jin

es Cheon Seo Jin Kim So Yeon es Shim Soo Ryeon

es Shim Soo Ryeon Lee Ji Ah es Oh Yoon Hee.

Tráiler de The penthouse 3

Next door witch J

La exitosa influencer y youtuber de belleza Seo Je Yi se verá envuelta en un triángulo amoroso cuando dos importantes CEO de su rubro se enamoren de ella: el asocial pero inteligente líder de una empresa de cosméticos en ascenso Lee Woo Bin y el decidido director de una empresa gestora de creadores de contenidos Lee Tae Kyung.

Fecha de estreno: 4 de junio (viernes)

Canal: Watcha | Viki | WeTV

Actrices de Next door witch J

Park Ji Yeon es Seo Je Yi

es Seo Je Yi Lee Tae Sun es Lee Woo Bin

es Lee Woo Bin Jang Eui Soo es Lee Tae Kyung

es Lee Tae Kyung Ko Sung Min es Oh Oh Young.

Tráiler de Next door witch J

At a distance, spring is green

Drama juvenil de romance y amistad sobre un grupo de estudiantes universitarios. Principalmente, seguirá a Yeo Joon, Kim So Bin y Nam Woo Hyun, quienes deben enfrentar sentimientos románticos crecientes mientras lidian con sus distintas situaciones familiares.

Fecha de estreno: 16 de junio (miércoles y jueves)

Canal: JTBC

Actrices de At a distance, spring is green

Park Ji Hoon es Yeo Joon

es Yeo Joon Kang Min Ah es Kim So Bin

es Kim So Bin Bae In Hyuk es Nam Soo Hyun

es Nam Soo Hyun Kwon Eun Bin es Wang Young Ran.

Tráiler de At a distance, spring is green

Monthly house

Otro K-drama romántico sobre un CEO y su trabajadora. En Monthly house los espectadores verán la historia de Na Young Won, la editora de una revista, y Yoo Ja Sung, el director ejecutivo del mismo medio. Ambos aparentan ser dos personas sin nada en común más que el trabajo, pero tras conocerse encontrarán algo que los unirá profundamente.

Fecha de estreno: 16 de junio (miércoles y jueves)

Canal: JTBC

Actrices de Monthly house

Jung So Min es Na Young Won

es Na Young Won Kim Ji Suk es Yoo Ja Sung

es Yoo Ja Sung Jung Gun Joo es Shin Kyum

es Shin Kyum Kim Won Hae es Choi Go.

Tráiler de Monthly house

Hospital playlist 2/Pasillos del hospital 2

Segunda temporada de Hospital playlist, aclamada serie de temática médica que sigue las dichas y desventuras de un grupo de profesionales de la salud que son amigos desde sus días universitarios.

Fecha de estreno: 17 de junio (jueves)

Canal: tvN | Netflix

Actrices de Hospital playlist 2

Jo Jung Suk es Lee Ik Joon

es Lee Ik Joon Yoo Yun Suk es Ahn Jung Won

es Ahn Jung Won Jung Kyung Ho es Kim Joon Wan

es Kim Joon Wan Kim Dae Myung es Yang Seok Hyung

es Yang Seok Hyung Jeon Mi Do es Chae Song Hwa.

Tráiler de Hospital playlist 2

Voice 4: judgment hour

Cuarta temporada de la exitosa serie policial Voice. En esta entrega, la detective Kang Kwon Joo deberá aliarse con Derek Jo, un líder del Departamento de Policía de Los Ángeles, para poder atrapar a una asesina serial que, además de desatar el terror en la isla Jeju, al igual que ella, posee la capacidad auditiva mejorada.

Fecha de estreno: 18 de junio (viernes y sábados)

Canal: tvN

Actrices de Voice 4

Lee Ha Na es Kang Kwon Joo

es Kang Kwon Joo Song Seung Heon es Derek Jo.

Tráiler de Voice 4

Nevertheless

Adaptación televisiva del popular webtoon del mismo nombre. Nevertheless sigue a dos jóvenes universitarios estudiantes de arte que deberán superar dificultades en su floreciente relación romántica debido a las perspectivas individuales y opuestas sobre lo que es el amor.

Fecha de estreno: 19 de junio (sábados y domingos)

Canal: JTBC | Netflix

Actrices de Nevertheless

Song Kang es Park Jae Uhn

es Park Jae Uhn Han So Hee es Yoo Na Bi

es Yoo Na Bi Chae Jong Hyeop es Yang Do Hyuk.

Tráiler de Nevertheless