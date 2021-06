BTS: RM y Jimin serán vecinos de G-Dragon tras comprar lujosos departamentos

Medios coreanos reportan que RM y Jimin de BTS se convirtieron en dueños de apartamentos en Nine One Hannam, uno de los condominios más lujosos del país, donde también residen famosos como G-Dragon y Lee Jong Suk.

Las transacciones de los ídolos se reflejaron en el Registro de Bienes Raíces, un reporte de acceso público. Debido a ello, la noticia se difundió rápidamente en la prensa local.

RM realizó la compra el 31 de marzo para una propiedad valorizada en 6.3 billones de wones (aproximadamente 5.69 millones de dólares) y fue transferida a su nombre el 25 de mayo. Según informan los medios, esta unidad tendría 293 m2 de área total y 244,34 m2 en espacio útil, contando solo habitaciones y baños.

Por otro lado, el nuevo apartamento de Jimin fue inscrito a su nombre el 26 de mayo, tras el desembolso de por 5.9 billones de wones (alrededor de 5,3 millones de dólares). Se reporta que ambas transacciones se hicieron al contado, sin préstamo o hipoteca.

Referencial. Uno de los baños con elegantes acabados. Foto: Nine One Hannam

Walk-in closet. Foto: Nine One Hannam

Amplios espacios en el livin de los departamentos. Foto: Nine One Hannam

Aunque ambas unidades tienen medidas similares, hay cierta diferencia en el precio de lo comprado por RM y Jimin. Según un analista para Sky Daily, ello se debería a la ubicación de la propiedad del líder, con mejor vista que otros bloques, y además cuenta con una terraza.

El exclusivo vecindario Nine One Hannam consta de nueve edificios y se precia de proveer máxima seguridad a sus residentes. Está muy cerca del complejo Hannam The Hill, donde actualmente viven los miembros de BTS.

De momento, uno de los propietarios más famosos en Nine One Hannam es G-Dragon, que adquirió una penthouse valorizada en 7 millones de dólares. Asimismo, en agosto del 2020, el actor Lee Jong Suk compró una unidad de 4.2 millones de dólares.

Este video del rubro inmobiliario muestra las áreas comunes, distribución de espacios en los apartamentos y la decoración que hace de este lugar uno de los más lujosos de Corea.