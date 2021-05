La casa de papel coreana: Lee Hyun Woo será Río en lugar de Park Jung Woo

Lee Hyun Woo ha sido elegido para interpretar a Río en reemplazo de Park Jung Woo en el drama coreano remake de la popular serie española de Netflix La casa de papel.

Awesome ENT, agencia que representa al nuevo miembro del elenco principal, confirmó la noticia el 31 de mayo KST y replicó declaraciones del actor al respecto.

Lee Hyun Woo es un modelo, actor y cantante coreano de 28 años. Foto: Awesome ENT

“Para aquellos que esperan la versión coreana de Money heist, cuando actúe, haré lo mejor que pueda para convertirlo en un proyecto encantador, con un personaje increíble que vale la pena recordar“, manifestó el famoso coreano de 28 años vía el sello.

Lee Hyun Woo también expresó entusiasmo por su regreso a la televisión, según Awesome ENT. Sobre este punto, el remake de La casa de papel se convertirá en su primer drama tras cuatro años de The liar and his lover, romance del 2017 que coprotagonizó con Joy de Red Velvet.

¿Por qué Park Jung Woo dejó La casa de papel versión coreana?

En la primera mitad del 2020, Netflix Corea anunció la producción de una versión propia de la serie española predilecta del público internacional desde su estreno en 2017.

Tras esta primera revelación, fueron liberando paulatinamente más detalles relacionados, hasta que, el 30 de marzo de este año, confirmaron al elenco completo de actores que tendrán el reto de dar vida a los icónicos personajes en este remake.

Miembros de la pandilla en La casa de papel versión coreana. Foto: Twitter / @NetflixLAT

Park Jung Woo fue uno de los intérpretes del lineup y su participación era esperada al ser el encargado de caracterizar a Río, el carismático hacker y miembro más joven de la pandilla de atracadores, interpretado originalmente por Miguel Herrán.

Sin embargo, terminó abandonando el proyecto por conflictos con el horario de Fly high butterfly, su próximo K-drama que será emitido por jTBC.

Park Jung Woo es un actor coreano de 26 años. Foto: BH Entertainment

¿Cuándo se estrena La casa de papel coreana?