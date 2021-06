Kingdom de Mnet: ¿quiénes son los 30 jueces expertos del programa K-pop?

La incógnita de los fans respecto a los jueces expertos que califican a sus idols K-pop en Kingdom: Legendary war fue resuelta por el programa en el episodio previo a la gran final.

Anteriormente, y en reiteradas ocasiones, los seguidores del show de competencia musical cuestionaron los resultados brindados por estos profesionales. Su duda, además, acrecentaba en tanto este comité se mantenía en el anonimato.

Los 30 jueces de Kingdom: Legendary war

Conoce aquí a los 30 jueces que han venido calificando a BTOB, iKON, SF9, THE BOYZ, Stray Kids y ATEEZ a lo largo del show, conforme traducción Allkpop.

Se dividen a los expertos según el rubro de su competencia.

Ellos son los 30 jurados expertos de Kingdom: Legendary war. Foto: Mnet

Productores de música y compositores

1. NIve: cantautor, productor y compositor de K-pop y pop coreano-estadounidense. Colaboró con BTS, SUPER JUNIOR, CRAVITY, Chen de EXO, NCT U, Paul Kim, CLC, los idols de Kingdom SF9, y más ídolos.

2. MonoTree: productora y editora musical surcoreana fundada por los exproductores de Sweetune Lee Joo Hyoung, Hwang Hyun y G-high en 2014. Ha creado numerosos éxitos para SNSD, EXO, SHINee, TWICE, SEVENTEEN, 2PM, Red Velvet, THE BOYZ, Stray Kids, etc.

3. Seo Yong Bae: productor y compositor bajo la RBW Entertainment. Compuso y produjo para GFRIEND, AOA, 4MINUTE, CNBLUE, ASTRO, IZ*ONE, AOA, MAMAMOO, SF9, entre otros.

4. Seo Ji Eum: letrista surcoreana bajo la Jam Factory Inc. SNSD, f(X), SUJU, EXO, MONSTA X, I.O.I, GFRIEND, EVERGLOW, IZ*ONE, Red Velvet, BoA y otros ídolos han cantado canciones escritas y arregladas por Ji Eum.

5. Im Soo Ho: letrista, compositor y maestro en el Collage de Artes y Formación Ocupacional de Seúl. Su repertorio de creaciones bordea los 300 títulos, y muchos de estos han sido para Stray Kids, IU, Chungha, TWICE, Red Velvet, Ailee y GFRIEND, por mencionar algunos nombres.

6. Cho Yoon Kyoung: letrista coreano. Las estrellas de SM Entertainment así como IZ*ONE, TWICE y otros ídolos han sido algunos de sus frecuentes clientes.

7. Tenzo (PAPERMAKER): compositor, productor y compositor coreano. Sus trabajos fueron cantados por Kim Jaehwan, WANNA ONE, Jihoon, TO1, entre otros ídolos.

8. Team Galactika: grupo coreano de producción musical que ha creado temas para artistas K-pop desde hace más de una década. T-ARA, AOA, TWICE, WJSN, SISTAR, MONSTA X, ITZY, Apink y Teen Top han incluidos en sus discografía canciones arregladas por este equipo.

BTOB, iKON, SF9, THE BOYZ, Stray Kids y ATEEZ compiten en Kingdom de Mnet. Foto: composición LR

Críticos musicales

9. Kim Young Dae

10. Kim Younha

11. Park Hwi Ah

12. Lee Gyu Tag

13. Lim Jin Mo

Instructores de voz

14. Shin Yoo Mi (YouMe): compositora, cantante y exmentora en Produce 101 Season 2 y Produce X 101. Ha pulido las habilidades de muchos ídolos y aprendices, y una de sus alumnas más famosas es Lee Hi.

15. Jang Jin Young: cantante coreana. Actualmente se desempeña como entrenadora vocal y uno de sus clientes principales en SM.

16. Jeon Bong Jin

Kingdom: Legendary war es la continuación de Road to kingdom. Foto: Mnet

Intérpretes

17. Lia Kim: bailarina, entrenadora y coreógrafa cabeza de 1Million Dance Studio en Seúl. Ha elaborado icónicas coreos que popularizaron Sunmi, BoA, Lee Hyori, MAMAMOO, TWICE y más.

18. Park Junhee del grupo de chicos ACE.

19. Won Shin Lee de NANA Dance Company, grupo que actuó con J.Y. Park, XIA Junsu, SEVENTEEN, 2PM, BTS, etc.

20. Choi Youngjoon: bailarina, coreógrafa y mentora de baile de Produce 48. Sus pasos han sido bailados por EXO, GOT7, SEVENTEEN, MONSTA X, WANNA ONE, Red Velvet, IZ*ONE, etc.

21. Ha Hui Dong: es un bboy (bailarín de break dance) con antecedentes en el mundo idol. Trabajó con Gorilla Crew y sus performances para Dancing9 son ampliamente conocidas.

Profesionales de K-media

22. Kim Yoon Hee: editor de 1st Look.

23. Lee Maroo: editor de Elle.

24. Rigend Film: compañía de producción. Ha grabado MV de Henry Lau, Chungha, Lay de EXO, PENTAGON, NCT 127, Kang Daniel, TVXQ, SUJU, y más.

25. Hong Won Ki: director de MV y fundador de la famosa productora coreana de videos Zanybros. Tiene una larga trayectoria en el rubro y entre sus colaboradores figuran Seo Taiji, SS501, Epik High, B2ST, HyunA, KARA, BTS, EXO, 2PM, Apink, SJ, MissA, Jay Park, Trouble Maker, etc.

26. Ma Doo Sik

En Kingdom: Legendary war compiten seis grupos por la corona al más destacado en escenario. Foto: Mnet

Colaboradores de plataformas musicales

27. Bae Sungho: se desempeñó en Spotify Music.

28. Bae Injae: ha trabajado en iTunes, Apple Music, CJ E&M, JYP Entertainment y más.

29. Kevin Cho: director general de Universal Music Publishing desde 2003.

30. Hong Sang Wook: director de Genie Music.