A las 12.00 a. m. del 1 de junio (KST), SM Entertainment lanzó oficialmente EXO-Ship Saga un videojuego que emocionó a los fans y que se revela para promocional el álbum especial, Don’t fight the feeling de EXO.

¿Qué es EXO-Ship Saga?

Es un videojuego especial que realizó SM Entertainment en el marco de las actividades del comeback que realizará el grupo K-pop

EXO-Ship Saga es un juego interactivo y vintage, de los clásicos ataques a naves extraterrestres con una nave espacial.

EXO: teaser para Don't fight the feeling. Foto: SM

¿Cómo jugar EXO-Ship Saga?

De momento, SM Entertainment no ha lanzado indicaciones de cómo jugar, pero si liberó el link oficial:

Link para jugar EXO-Ship Saga: exoship-saga.com/ [copiar y pegar]

¿Dónde puedo jugar EXO-Ship Saga?

Según los EXO-L, se puede jugar tanto en pc como en smarthphones; sin embargo, se ha reportado errores desde la computadora.

Todas las fans alrededor del mundo tienen acceso para el EXO-Ship Saga

Tutorial de EXO-Ship Saga

Es sencillo.

Paso 1. Ingresa al link exoship-saga.com/ [copiar y pegar]

Paso 2. registra tu fecha de nacimiento [ Año, mes y día] y agrega el nickname de tu preferencia.

Paso 3. Arrastra el dedo desde “GO” hasta el otro extremo, donde culminan la flechas...

Fase inicial de EXO-Ship Saga. Foto: captura SM

Paso 4. Se elegirá un avatar al azar.

EXO-Ship Saga se viene popularizando en las redes. Foto: captura SM

Paso 5. Espera unos segundos antes de que inicie la partida.

Paso 6. Puedes mover a voluntad la nave espacial de EXO colocando el dedo sobre este y dirigiéndolo a derecha, izquierda, arriba o abajo.

EXO-Ship Saga videojuego en homenaje a EXO. Foto: captura SM

Paso 7. Destruye todas las naves pequeñas extraterrestres y evita chocar con las bolas de fuego que lanzan porque perderás una vida, ya que solo te brindan 3 oportunidades para alcanzar el objetivo.

Paso 8. También debes de conseguir los íconos y planetas luminosos que te darán más puntos.

EXO-Ship Saga y cómo ganar más puntos. Foto: captura SM

Paso 9. En la fase final, la nave que diriges deberá enfrentarse a algo que parece ser un agujero negro...

Paso 10. Así finaliza el juego EXO-Ship Saga

Fase final de EXO-Ship Saga. Foto: captura SM

Review de EXO-Ship Saga

Después de que varios fans jugaran el EXO-Ship Saga, algunos consideran que debería tener niveles y no solo uno y también la posibilidad de dar uso a los íconos (como otras armas).

Errores de EXO-Ship Saga

Asimismo, los EXO-L esperan que SM subsane las caídas de servidor que está teniendo el juego EXO-Ship Saga.

EXO, Don’t fight the feeling, ship saga, parallel universe

Comeback de EXO con Don’t fight the feeling

Cabe recordar que EXO realizará su comeback el próximo 7 de junio a las 6.00 p. m., su álbum Don’t fight the feeling contará con la participación de Xiumin, D.O, Kai, Sehun, Lay, Chanyeol y Baekhyun (estos dos últimos no aparecerán en las promociones por estar en el servicio militar.

EXO, Don’t fight the feeling, ship saga, parallel universe

.