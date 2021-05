BTS responde preguntas de ARMY en Ask anything chat de Most requested live

Como parte de sus promociones en Estados Unidos por el lanzamiento de “Butter”, la boyband BTS participó recientemente en la sección Ask anything chat del programa interactivo radial Most requested live with Romeo.

La colaboración de los Bangtan Boys consistió en resolver preguntas planteadas previamente por su fandom ARMY. ¿Cuáles fueron los temas y qué dijeron los idols?

Compartimos aquí algunas de las novedades más resaltantes del show con los famosos coreanos, conforme traducción de @btstranslation7.

¿Cuándo empezó BTS a trabajar en “Butter” y cómo surgió?

El grupo superestrella del K-pop reiteró, como en entrevistas anteriores, que empezaron a trabajar en su nueva canción en inglés hace tres o cuatro meses.

Sobre la sensación que tuvieron al acceder por primera vez el demo original, en particular J-Hope mencionó: “Escuchamos la guía juntos y pensamos: ‘¡Esto es bueno!’. Me gustó”. Jin agregó: “Para ‘Butter’, a todos nos gustó la canción inmediatamente”.

¿Cuál es el deseo de J-Hope para el aniversario 8 de BTS?

“¡Hagámoslo para la buena salud de todos! Necesitamos estar saludables para realizar nuestras promociones con seguridad. Creo que lo más importante es que todos estemos de pie, sin lesiones y en el escenario como siete!”, replicó con entusiasmo el rapero sobre el nuevo aniversario grupal.

¿Qué es lo mejor de estar en BTS para los miembros?

Jin: V a menudo nos envía fotos divertidas de sí mismo.

Jimin: Suga-hyung cocina para nosotros cuando vamos de viaje.

V: Hoseok-hyung siempre nos compra regalos.

BTS en imagen promocional de "Butter (Hotter Remix)". Foto: Big Hit Music

¿BTS es suave como la mantequilla (”Butter”)?

La mayoría de los Bangtan Boys respondieron afirmativamente a esta pregunta que toma como referencia su nuevo single en inglés, ya sea con palabras o movimientos corporales.

El único que dio un rotundo no, el cual desconcertó al rapero J-Hope, fue Jungkook. Sin embargo, todo pareció indicar que el maknae no llegó a comprender el cuestionamiento planteado en inglés.

¿Prefieren que les llamen por su nombre real o por el artístico?

Suga: Ya ni siquiera noto una diferencia.

RM: Quiero decir, cuando estás caminando por la calle...

Jungkook: Mi nombre artístico es igual a mi nombre real.

V: Me gusta que me llamen por ambos nombres juntos.

Suga: Los miembros normalmente solo dicen Suga o Suga-hyung.

Jin: Es cierto.

J-Hope: Estos días Jungkook siempre dice: ‘¡Yoongi!’

Suga: Solía decir Suga-hyung, pero ha estado diciendo Yoongi en estos días.

Jin: No creo que hayamos llamado a Hobi por su nombre real.

Yoongi: Es natural decir Hobi.

¿Qué canción sería cada miembro de BTS?

Esta pregunta consistió en que cada miembro elija el tema que define al compañero ubicado a su lado izquierdo.

Aquí, las respuestas de Bangtan. Cabe mencionar que no escogieron un tema para Suga y Jin por cuestiones técnicas.

Jin definió a RM con “MIC Drop”

con “MIC Drop” RM a Taehyung con “Ddaeng”

con “Ddaeng” Tahyung a Jimin con “UGH!”

con “UGH!” Jimin a Jungkook con “Young forever”

con “Young forever” Jungkook a J-Hope con “Butter”.