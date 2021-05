TWICE: Jade Thirwall de Little Mix compuso “First time” de Taste of love

La revelación del tracklist de Taste of love finalmente llegó el 31 de mayo KST (día 30 en Perú) y con ella, una grata sorpresa para los fans de las girlbands: Jade Thirwall de Little Mix ha compuesto junto a otros tres artistas “First time”, una canción escrita por la líder Jihyo para el nuevo y décimo mini álbum de TWICE.

El tema musical llegará junto con el disco en los próximos días. Si eres ONCE, revisa aquí todos los detalles para que no te pierdas el estreno de las idols K-pop.

Jade Thirwall es una cantante, compositora, bailarina, y empresaria británica de 28 años. Foto: BBC- Zoe McConnell

Tracklist de Taste of love

Siete canciones dan vida a lo nuevo de TWICE y las miembros del conjunto han escrito cinco de estas.

La primera en el tracklist es el título principal de Taste of love: “Alcohol-Free” . Dicha canción, que será la que promocionará la banda en los shows, cuenta con la participación de J.Y. Park en todo el proceso creativo.

“First time”, compuesto por la británica Jade Thirwall junto a Rick Parkhouse, George Tizzard y Sophie ‘Frances’ Cooke figura como la segunda pista en orden de mención. Además, tiene las letras de la líder y vocalista principal Park Jihyo.

Jihyo y Jade Thirwall figuran como autoras de "First time". Foto: composición LR/JYP/Columbia

Por su parte, Sana y Nayeon escribieron, respectivamente, “Conversation” y “Baby blue love”, mientras que la rapera Dahyun dio vida a las historias de “Scandal” y “SOS”.

La versión en inglés de “I can’t stop me”, el reciente hit del grupo femenino, también está incluida el la lista de canciones. Puedes ver más detalles del contenido en la siguiente imagen oficial.

Lista de canciones de Taste of love, el nuevo mini álbum de TWICE. Foto: JYP

Tráiler de Taste of love

El tracklist de Taste of love fue lanzado en simultáneo con el primer tráiler del álbum. Dicho audiovisual, que ya sobrepasa el millón de vistas, muestra un breve vistazo de lo que será esta nueva era musical: una combinación del sentimiento romántico con la esencia del verano.

¿Cuándo es el comeback de TWICE?

En esta oportunidad, TWICE ha separado dos fechas en su calendario promocional para el lanzamiento oficial de su nuevo material.

La primera será el 9 de junio KST, día en que revelarán el MV de “Alcohol-Free” y se presentarán en el programa de en el show de Ellen Degeneres.

Posteriormente, el 11 de ese mismo mes (horario en Corea) lanzarán el décimo mini álbum completo en las plataformas musicales.