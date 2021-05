Taemin de SHINee inicia el servicio militar y se despide de sus Shawol

La inevitable despedida temporal de Taemin ha llegado. Vía Bubble, la noche del 30 de mayo KST, el miembro más joven de SHINee compartió el que será su último mensaje en esta plataforma antes del inicio de su servicio militar programado para ese mismo día.

En su publicación, dedicada a Shawol, la superestrella del K-pop, además, dejó ver su radical cambio de look al compartir una foto de cómo luce tras deshacerse de su larga cabellera para adoptar el obligatorio corte raso.

Taemin es un cantante, bailarín, actor, compositor y modelo coreano de 28 años. Foto: composición LR

Mensaje de Taemin

En su post, el famoso coreano de 28 años expresó su gratitud a los fans por el apoyo que ha venido recibiendo a lo largo de su trayectoria artística.

Asimismo, actualizó sobre la situación de su querida mascota y aseguró que compartirá novedades ocasionalmente.

Mensaje de Taemin a los fans. Foto: Bubble

Compartimos aquí la traducción al español de sus palabras originalmente en su idioma natal.

“Gracias por amarme hasta ahora. Mirando hacia atrás, al pasado, viví una vida diferente al resto de las personas, y aunque a veces fue algo solitaria, aún así he sido amado tanto siempre, tanto que no puedo pagarte aún si te agradezco el resto de mi vida. Muchas gracias, creceré y regresaré para nuestra felicidad. No te sientas muy molesto si no estoy, no veas a otros, je, je. Mi hermano y mi familia cuidarán a Kkoongie en mi casa je, je. Les enviaré noticias de vez en cuando, así que no estén tristes. Los amo, los amo y los amo”.

Taemin estrenando corte raso. Foto: Bubble

Suspenden la cuenta de Taemin en Bubble

La cuenta del intérprete de “Advice” en Bubble será suspendida desde el 31 de mayo KST debido al ingreso del ídolo al Ejército, tal como lo informó el servicio de SM Entertainment a inicios del citado mes.

Sobre el ingreso de Taemin al Ejército

SM no ha especificado el lugar ni el período exacto del servicio militar de Taemin a petición del mismo artista.

En su lugar, declaró que el maknae, quien se convierte en el último miembro de SHINee en cumplir el deber cívico que le corresponde como ciudadano varón apto, “solicitó un puesto en la banda del Ejército y fue aceptado”, según el medio Yonhap.