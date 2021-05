EXO inicia la ship saga y el parallel universe de Don’t fight the feeling

El grupo coreano EXO ha dado inicio a las penúltimas fases del calendario previo a Don’t fight the feeling el lunes 31 de mayo KST (domingo del día 30 en Perú) con la publicación de los primeros contenidos respectivos de la ship saga y el parallel universe.

¿Qué dejó esta nueva etapa de teasers? Replicamos aquí todo lo que subió en la fecha a sus redes la aclamada boyband del K-pop.

Seis integrantes de EXO aparecen en teaser para Don't fight the feeling. Foto: SM

Parallel universe de Don’t fight the feeling

En la más reciente actividad de este comeback, EXO presentó a seis de los nueve miembros en imágenes alusivas a un viaje espacial. Ahora, estos mismos ídolos dan vida a un concepto totalmente opuesto en la primera de cuatro publicaciones programadas sobre el parallel universe o universo paralelo de Don’t fight the feeling.

Las tres nuevas imágenes, además, rememoran al regreso del grupo con The power of music, tal como postularon los fans y señaló el main vocal D.O en los días previos.

EXO: Imagen del parallel universe de Don’t fight the feeling. Foto: Twitter/@weareoneEXO

EXO: Imagen del parallel universe de Don’t fight the feeling. Foto: Twitter/@weareoneEXO

EXO: Imagen del parallel universe de Don’t fight the feeling. Foto: Twitter/@weareoneEXO

Ship saga de Don’t fight the feeling

Por otro lado, la ship saga del nuevo álbum especial de la boyband fue inaugurada con el prólogo, el cual consistió en un póster y un clip alusivos a videogames vintage.

Al respecto, los fans se preguntan si estas piezas guardan relación con lo que se ve que juegan los integrantes en las fotos del parallel universe mostradas líneas arriba.

EXO: Imagen de la ship saga de Don’t fight the feeling. Foto: Twitter/@weareoneEXO

¿Qué teasers de Don’t fight the feeling siguen?

EXO-L solo deberá esperar cuestión de horas para que lleguen en simultáneo el screening, que es la segunda y última parte de la saga ship, y el segundo de cuatro sets del universo paralelo. Los mismos serán publicados al iniciar el martes 1 de junio KST (10.00 a.m. del 31 de mayo en Perú).

Cartel promocional de EXO para su comeback 2021. Foto: SM Entertainment