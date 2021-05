2021 Dream Concert retoma el formato presencial y anuncia su fecha

Tras realizar su edición anterior de manera online por la pandemia de la COVID-19, Dream Concert retomará este año el formato presencial, para alegría de los fanáticos del K-pop.

La noticia fue compartida por los medios coreanos el 30 de mayo KST junto con un pronunciamiento de 769 Entertainment, el patrocinador del 2021 Dream Concert.

¿Qué es el Dream Concert?

Uno de los eventos anuales a gran escala más esperados por los admiradores de la música popular de Corea del Sur.

Organizado desde su primera gala en 1995 por la Asociación de Productores de Entretenimiento de Corea (una subsidiaria del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo), cada año Dream Concert congrega a las estrellas locales de la canción para llevar esperanza y alegría al público, principalmente juvenil y adolescente.

El Dream Concert es organizado por la Asociación de Productores de Entretenimiento de Corea (KEPA). Foto: Naver

2021 Dream Concert: fecha y lugar

Esta fiesta del K-pop retoma su formato online para el presente año. Conforme replican los medios, la cita es el sábado 26 de junio KST en el Estadio de la Copa del Mundo de Seúl , un local que acogía a más de 66.700 personas antes de la pandemia.

Por su parte, 769 Entertainment, el promotor de la gala 2021, difundió: “Vinimos como patrocinador para solidificar el estado global del entretenimiento coreano y para saciar la sed de los fanáticos del K-pop que tuvieron un alto debido a la pandemia de la COVID-19″.

Dream Concert regresa al formato presencial. Foto: Naver

Lineup del 2021 Dream Concert

Se afinan los detalles para el 2021 Dream Concert, entre estos cómo será el acceso, horarios y el lineup de artistas que será publicado próximamente.

Entretanto, compartimos que la entrega pasada contó con la presencia de EXO-SC, Red Velvet, Oh My Girl, MAMAMOO, CRAVITY, ITZY, THE BOYZ y más ídolos, quienes brindaron lo mejor de sus actuales éxitos durante los días 25 y 26 de junio KST.