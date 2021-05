Lee Seung Gi y su novia: ¿por qué su fanclub rechaza relación con Lee Da In?

El romance confirmado entre Lee Seung Gi y Lee Da In no fue bien recibido por los seguidores del actor y cantante. Aunque el fanclub oficial dijo no estar asociado al carro de protesta que circuló cerca a la casa del artista, admiten su oposición al noviazgo debido a los escándalos que tiene la familia de Lee Da In.

El comunicado firmado por Lee Seung Gi Gallery critica que algunos medios coreanos hayan reportado que sí respaldan la relación del actor. “Actualmente, hay artículos que dicen que sus fans apoyan la relación, incluyendo a LSG Gallery en ellos con una imagen editada que es falsa”.

Comunicado del fanclub Lee Seung Gi DC Gallery. Foto: Kookmin Ilbo

“Respetamos la vida privada de Lee Seung Gi, pero no hay fans que puedan apoyar un romance que lo hace blanco de críticas por temas que él no cometió”, argumenta el fanclub coreano.

La frase alusiva a la privacidad del actor coreano trataría de marcar distancia del vehículo de protesta que apareció el 28 de mayo en el vecindario de Lee Seung Gi. En este camión con pantallas LED se colocó los mensajes “Te hemos apoyado por 17 años, ahora le toca a Lee Seung Gi proteger a AIREN”, “Esta bien, tal vez no sabías, pero ahora te informamos. Hubo muchas víctimas”.

Se realizó protesta pacífica frente a la casa de Lee Seung Gi. Foto: composición LR / Osen / Topstarnews

Por otro lado, según los fans extranjeros, la opinión de las fanbases coreanas está dividida. Eso explica por qué apareció una primera carta en el foro del fanclub con una respuesta positiva: “Quienes seguimos a Lee Seung Gi desde hace mucho tiempo respetamos su decisión y expresamos nuestro compromiso a seguir apoyándolo en la industria del entretenimiento”.

La familia de Lee Da In

Lee Da In, actual novia de Lee Seung Gi, es una actriz de 28 años que ha trabajado en Hwarang, Come and hug me y recientemente en el drama de viajes en el tiempo Alice.

El rechazo al que alude el comunicado de LSG Gallery tienen que ver con familiares de Lee Da In, quienes ocuparon planas policiales en Corea años atrás.

Im Young Kyu, su padre biológico, era una de las estrellas más famosas de los 90s. Sin embargo, tras divorciarse de la madre de sus dos hijas, fue conocido por despilfarrar su dinero hasta quedar en la calle. En el 2015 estuvo cinco meses en prisión por causar una pelea en un bar, además de no pagar a un taxista.

En el 2020 tuvo una aparición en televisión donde contó estar recuperado de los vicios, pero señaló que no veía a Lee Yu Bi o a Lee Da In desde hace dos décadas.

Im Young Gyu, padre biológico de Lee Da In. Foto: MBN

Pero la controversia más grave involucró a la madre y al padrastro de Lee Da In. En el 2009, Lee Hong Heon (esposo de la actriz Kyeon Mi Ri) fue acusado de inflar acciones de modo fraudulento perjudicando a otros inversionistas. Según Yonhap, sus ganancias ascendieron a dos millones de dólares.

En el 2011, fue sentenciado a prisión por tres años, pero tuvo una nueva denuncia en el 2016. En ese segundo proceso fue declarado inocente. Con esos incidentes, la fortuna de la familia no es bien vista entre el público.

Kyeon Mi Ri, madre de Lee Da In, fue la antagonista del drama Una joya en el palacio. Foto: composición vía Tistory

Debido a la relación de Lee Da In y Lee Seung Gi, el caso de especulación bursátil ha vuelto a ser comentado en internet con presuntos testimonios de los afectados.

Según LSG Gallery, temen que la reputación de Lee Seung Gi sea dañada pues el artista lleva 17 años en la industria musical y televisiva sin ningún tipo de escándalo. Su popularidad está en alto tras el drama Mouse y al ganar el Baeksang 2021 como figura de variedades.

Sin embargo, es válido cuestionarse hasta qué punto los fans sienten que pueden “proteger” a sus artistas favoritos y el límite que existe en su vida personal.