EXO continúa viaje espacial en EPISODE 02 de Don’t fight the feeling

SM liberó un nuevo set de fotos promocionales para Don’t fight the feeling, el álbum especial de EXO tras un hiatus grupal de año y medio. Al 30 de mayo (sábado 29 en Perú), se completa la segunda fase indicada en el cronograma de comeback.

Desde su época predebut en el 2011, EXO puso a investigar a sus fans con el simbolismo de sus conceptos. En el K-pop, la boyband tiene un universo propio al identificarse como individuos provenientes de EXOPLANETAS con habilidades especiales: teletransportación, curación, control de agua, fuego, hielo, viento, tierra, electricidad/rayo y luz.

Aunque los conceptos de EXO han sido diversos a lo largo de sus nueve años de carrera, siempre hay guiños alusivos a su narrativa de fondo.

Para el 2021, retoman el tema del espacio desconocido y según D.O, habrá relación a la historia abordada en el comeback The power of music. En este disco, EXO fue representado en estilo comic y su videoclip mostró a los integrantes luchando contra la fuerza roja.

The War: the power of music, disco de EXO en el 2017. Foto: SM

Don’t fight the feeling vs Star Wars

Para algunos EXO-L, el comeback tendría referencias a Star Wars por la tipografía en el cronograma. Además, resalta que se ha dividido la cuenta regresiva en episodios, EP 01 Emergency landing (aterrizaje de emergencia), EP 02 One giant leap (un gran salto), Ship Saga y Parallel.

Cartel promocional de EXO para su comeback 2021. Foto: SM Entertainment

Un dato curioso es que el nombre del episodio 2 es la segunda parte de la famosa frase del alunizaje en 1969: “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

¿EXO y Guardianes de la galaxia?

Si en los primeros teasers se mostró a cada uno de los integrantes en “planetas diferentes” (según las teorías de EXO-L), la segunda parte reveló a Sehun, D.O, Baekhyun, Kai, Chanyeol y Xiumin dentro de una nave espacial.

El panorama se amplió con el último set de fotos, donde los miembros parecen haber llegado a un terreno inhóspito.

EXO: teaser para Don't fight the feeling. Foto: SM

EXO: teaser para Don't fight the feeling. Foto: SM

Considerando los detalles de la nave, fans también han comparado la estética con la película de Marvel Guardianes de la Galaxia.

Seis integrantes de EXO aparecen en teaser para Don't fight the feeling. Foto: SM

¿Por qué y a dónde viaja EXO? Como el logo del comeback es un radar, una teoría de EXO-L señala que estarían rastreando a sus enemigos o a los miembros que no aparecen en los teasers.

La siguiente parte de la historia (Ship Saga) se divide en Prólogo y Screening. El contenido se verá el 31 de mayo y 1 de junio, con más sorpresas para los fans de EXO en ruta al lanzamiento del álbum.