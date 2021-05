MAMAMOO habla de WAW y qué significa este comeback en su carrera

Se aproxima el retorno de MAMAMOO. La girlband lanzó un nuevo teaser para su comeback con WAW donde se ve la preparación de este EP. Su miniálbum llegará a todas las plataformas musicales el miércoles 2 de junio.

WAW es la abreviación de Where are we (dónde estamos) y tendrá cuatro canciones según el tracklist publicado por RBW.

El clip titulado “Spoiler film” muestra a Solar, Hwasa, Wheein y Moonbyul en el estudio de grabación. La cámara también registra las sesiones fotográficas para las imágenes conceptuales del álbum.

Solar comentó que la canción principal “Where are we now” está llena de recuerdos de MAMAMOO en sus siete años de carrera. “Pero también contiene historias con las que cualquiera podría identificarse. En la vida, uno pasa por toda clase de emociones y puede tomar distintas decisiones ¿verdad?”.

La lideresa añadió que en el videoclip tratarán de mostrar la dualidad de sus experiencias. “Tuvimos momentos divertidos, así como épocas difíciles en estos años, y queremos representarlos en el MV.”

Desde hace mucho tiempo que el comeback no se enfocaba en baladas, por lo que Wheein considera que es una ocasión aun más especial. “Creo que podremos mostrarles cómo crecimos en los últimos siete años”, explicó.

Moonbyul, Solar, Wheein y Hwasa. Foto: captura RBW

“Tuve una sensación de calma cuando la escuché (a “Where are we now”) por primera vez”, comentó Hwasa. “En lugar de traerme lágrimas, creo que es una canción que me da tranquilidad”, agregó.

Moonbyul se refirió a la pausa del grupo debido a la pandemia y al descanso de casi siete meses que tuvieron tras su último disco grupal Travel.

“Siempre trabajamos sin parar y repentinamente tuvimos que detenernos. Creo que hubo pros y contras. Aunque es bueno recargar energías, luego de un tiempo estábamos ansiosas por estar activas otra vez, y nuestro deseo de ver a los Moomoos también creció”.

WAW estará disponible el 2 de junio en YouTube, Spotify, iTunes y otras plataformas musicales.