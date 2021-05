The penthouse 3: primer tráiler anticipa más crueldad en la nueva temporada

A solo días del estreno televisivo y el lanzamiento por stream, el 27 de mayo KST el K-drama de SBS The penthouse 3 presentó el tráiler oficial de la nueva temporada.

La tercera temporada de The Penthouse inició su fase de grabaciones. Foto: SBS

En las horas previas, la tercera y última entrega de la exitosa saga dirigida por Joo Dong Min y escrita por Kim Soon Ok, The penthouse: War in life, compartió un vistazo audiovisual de lo que fue la primera lectura del guion con el elenco.

En el video, los actores coreanos caracterizan a sus respectivos personajes y demuestran su química como equipo que ya lleva trabajando durante más de un año, desde que inició el exitoso camino con la entrega original. Además, dan la bienvenida a los nuevos miembros del reparto, Park Ho San y On Joo Wan, quienes darán vida a dos personajes claves en el proyecto de pronto lanzamiento.

Los intérpretes también compartieron apreciaciones y expectativas de lo que será The penthouse 3 después de leer el adelanto de la trama.

Esto es lo que declaró la ganadora de los Beaksang del 2021 Kim So Yeon: “Nos volvimos a encontrar después de un pequeño descanso, pero es genial verlos a todos por primera vez en mucho tiempo. Cuando leí el guion en casa, fue tan impactante, emocionante y divertido, pero mis expectativas son aún mayores ahora que lo escuché leer en voz alta con las voces reales. Por favor, espérenlo con muchas ganas y yo también trabajaré duro“.

En el drama, la actriz de 40 años interpreta a Cheon Seo Jin, personaje protagónico que ha marcado un nuevo hito en su ya consagrada carrera.

Kim So Yeon interpreta a Cheon So Jin en la serie de intriga The Penthouse. Foto: SBS

¿Cuándo y dónde se estrena The penthouse 3?

The penthouse 3 será estrenada el viernes 4 de junio a las 10.00 p. m. KST por SBS . Poco después, será cargado a la plataforma streaming Viki Rakuten.

Tráiler de The penthouse 3

Más sangre, muerte y sed de venganza que en temporadas anteriores adelanta The penthouse 3 en su tráiler oficial. Mira aquí este adelanto revelado en YouTube por SBS NOW.

