THE BOYZ bailó “Monster” de EXO en Kingdom y Sangyeon lloró de felicidad

El episodio 9 de KINGDOM: Legendary war fue liberado este jueves 27 de mayo y trajo las mejores presentaciones. Una de las más comentadas fue la que realizó THE BOYZ, quienes interpretaron “Monster” de EXO.

Como parte de la temática del programa competencia entre grupos K-pop como Stray Kids, SF9, BTOB, ATEEZ, iKON y THE BOYZ, mostraron parte de la preparación que tuvieron Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, W, Haknyeon, Sunwoo y Eric.

En una parte de los ensayos, Q se tomó un tiempo para revisar la coordinación de sus compañeros. Se echó al suelo para ver cómo ejecutaban uno de los pasos del coro de la canción de EXO.

“Creo que solo necesitamos hacerlo con más intensidad”, comentó el idol a los miembros de THE BOYZ.

Q analizando el baile de sus compañeros previa a la presentación de THE BOYZ ern KINGDOM. Foto: captura Mnet

El llanto de felicidad de Sangyeon

Antes de salir a escena, todos los artistas se mostraron muy emocionados, pero cuando terminaron de grabar, las cámaras captaron cómo Sangyeon salió llorando tras su performance .

Las lágrimas del líder de THE BOYZ fueron por la gran carga que tuvo durante la preparación y la felicidad que sintió al ver cómo sus compañeros, bailarines y demás miembros del staff se esforzaron por esta presentación.

Sangyeon llorando tras la presentación de THE BOYZ. Foto: captura Mnet

THE BOYZ bailando “Monster” en KINGDOM

Esta fue la presentación de THE BOYZ en KINGDOM: Legendary war para el episodio 9.

THE BOYZ y EXO