El 27 de mayo (KST) se reveló oficialmente el primer tráiler del drama So not worth it! (¡Tierra, trágame!) de Netflix que contará con la participación de Youngjae de GOT7, Minnie de (G)I-DLE, Han Hyun Min, entre otros grandes actores.

Banner oficial de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

En el primer adelanto, del K-drama conocido anteriormente como Hope the world gets ruined tomorrow se puede ver cómo los personajes tienen una alocada amistad, donde ya se empiezan a notar las primeras diferencias de culturales.

Asimismo, uno de los que más protagonismo ha tenido desde que se reveló el primer tráiler fue el miembro de GOT7, Youngjae. Los fans del idol volvieron tendencia su nombre tras revelarse el adelanto.

También estará presente Minnie de (G)I-DLE, quien hará su debut como actriz; y Han Hyun Min, el modelo coreano que ha llamado la atención ya que será su segundo trabajo para el mundo de los K-dramas.

Aquí te dejamos el tráiler de So not worth it! (¡Tierra, trágame!).

Fecha de estreno y sinopsis

So not worth it! (¡Tierra trágame!) se estrenará el próximo 18 de junio. El estreno de nuevos capítulos será todos los viernes en Netflix.

La sinopsis del drama se puede leer así en la plataforma streaming: “Nuevos amigos, nuevos amores y nuevas experiencias se entremezclan en un variopinto dormitorio universitario de Corea del Sur que aloja a alumnos de todo el mundo”.

Cabe destacar que los usuarios de Netflix ya pueden marcar la opción “Avisarme”, para que les recuerden el día del estreno del drama de Youngjae de GOT7, Minnie de (G)I-DLE y Han Hyun Min.