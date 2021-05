Cuenta regresiva para la final de Kingdom: legendary war. Tras completar las tres rondas de competencia, los seis grupos de K-pop se enfrentarán en la fase decisiva para la victoria.

En el último tramo, THE BOYZ, ATEEZ, Stray Kids, BTOB, iKON y SF9 lanzan canciones exclusivas cuyo streaming en plataformas coreanas e internacionales acumulará puntos digitales.

Seis grupos compiten por el primer lugar de Kingdom: legendary war. Foto: Mnet

¿Quién será el ganador de Kingdom?

Según las reglas de la competencia, el grupo ganador de Kingdom se definirá por la combinación de estos criterios: el puntaje acumulado durante las tres primeras rondas (To the world + Re-Born + No Limit) más la evaluación final.

En la final se distribuirán 50.000 puntos. El peso es el siguiente: el desempeño digital en los charts de las nuevas canciones (40%) y la votación de fans en vivo durante el episodio final (60%).

Sea cual sea su posición en la tabla actual, la ronda final es decisiva.

Criterios para la final de Kingdom. Foto: Mnet

Canciones para Kingdom

El estreno simultáneo de las canciones que compiten en la final de Kingdom se realizó a las 12 p. m. KST del viernes 28 de mayo (10 de la noche del jueves en Perú).

Se contará el número de streams y descargas de cada track durante cuatro días, es decir, hasta las 11.59 a. m. KST del 1 de junio.

Streaming: plataformas coreanas

Para los fans locales, el puntaje se medirá con Gaon Chart. Las plataformas que cuentan para este ranking son MelOn, Genie, Bugs, FLO, Soribada, entre otras.

Plataformas coreanas de streaming. Foto: Gaon Chart

Streaming internacional de Kingdom

Fans extranjeros pueden apoyar con las descargas y streaming vía Apple Music. En esta ocasión, Mnet decidió no utilizar otros sitios como Spotify o Deezer.

Canciones de Kingdom

iKON “At ease“ en Apple Music: apple.co/3utMIOr

apple.co/3utMIOr THE BOYZ “Kingdom come” en Apple Music: apple.co/2SDzocY

apple.co/2SDzocY SF9 “Believer” en Apple Music: apple.co/3usQbNe

apple.co/3usQbNe Stray Kids “WOLFGANG” en Apple Music : apple.co/3fPeU9o

: apple.co/3fPeU9o ATEEZ “The real” en Apple Music: apple.co/3i0fpzR

apple.co/3i0fpzR BTOB “Show and prove” en Apple Music: apple.co/2SDze5m

Cómo usar Apple Music en Android

Aunque se cree que Apple Music solo puede accederse en iOS, eso es falso. La app también puede instalarse en celulares Android y tiene prueba gratuita. A continuación compartimos algunos tutoriales para crear fácilmente una cuenta en esta plataforma.

Descargar la app en tu celular y aceptar los términos y condiciones

Elegir los meses de prueba gratuita en el plan individual

Apple ID en Android. Foto: capturas vía Twitter