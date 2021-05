Nace un romance entre Dong Kyung y Myul Mang, ¿pero este amor tendrá un final trágico o feliz? El drama Doom at your service cerró su episodio 6 con un beso bajo la lluvia entre los protagonistas y se convirtió en la escena más comentada de la semana.

En la serie llamada Fatalidad a tu servicio por Viki, los espectadores siguen a la editora Tak Dong Kyung (Park Bo Young), quien descubre que le queda poco tiempo de vida por una enfermedad terminal. Frustrada, invoca sin querer a Myul Mang (Seo In Guk), una criatura sobrenatural que representa la destrucción.

Doom at your service: Myul Mang salva a Dong Kyung y sellan un contrato por 100 días. Foto: tvN

Ella firma un contrato donde él hará que no sienta dolor mientras siga viva, pero antes de cumplirse 100 días debe pedir un deseo: que el mundo desaparezca. De lo contrario, morirá la persona que ella ama. Hasta ahora, esa persona era su hermano.

Aunque Myul Mang dice ser alguien sin sentimientos, para el cierre del episodio 6 queda claro que hay una conexión entre él y la protagonista. Mientras llueve intensamente, Dong Kyung pregunta si él puede enamorarse de ella. Luego llegó el beso que tanto estaba esperando el público.

En la grabación de esta escena, ambos actores tuvieron que batallar con el frío y los chorros de agua. Al inicio, el aspersor hacía que la lluvia falsa cayera en el rostro de Park Bo Young, por lo que ella pidió al staff ajustar un poco el ángulo.

“La está golpeando. ¡Bo Young me estaba mirando, pero no podía abrir sus ojos!”, añadió su compañero.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Para una segunda toma, el director notó que las gotas se hicieron más grandes y la actriz repitió que no podía ver bien. “Que la lluvia tenga la intensidad correcta, por favor, para que Seo In Guk no se ría mientras me mira”, sugirió una vez más la actriz.

Así se vio el beso de los dos actores principales desde el set de rodaje.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.