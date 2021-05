Doom at your service: cómo se grabó primer beso de Seo In Guk y Park Bo Young

Park Bo Young y Seo In Guk forman la pareja principal del drama Doom at your service. Foto: tvN

La romántica escena de Dong Kyung y Myul Mang fue uno de los momentos más esperados en el drama Fatalidad a tu servicio. Así se filmó el cierre del capítulo 6.