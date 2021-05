Choi Woo Sik y Kim Da Mi protagonizarán romance That year, we... para SBS

Se van revelando más detalles del próximo K-drama de comedia romántica That year we... Según reportaron los medios coreanos el 27 de mayo KST, este proyecto que tendrá como protagonistas a Choi Woo Shik y Kim Da Mi confirmó como medio de emisión al canal SBS.

That year we... es una serie anticipada por los fans y el rubro a pesar de haberse liberado pocos detalles del mismo y aquí te contaremos por qué.

Actores coreanos Choi Woo Shik y Kim Da Mi. Foto: Allkpop

Sobre That year we...

Este proyecto tiene como dos de sus puntos fuertes lo siguiente: lanzará un webtoon en simultáneo con los mismos personajes del drama, pero cuando eran estudiantes de secundaria, y la primera producción del género comedia romántica a cargo de StudioN, la subsidiaria de Naver.

Para quienes siguen tanto a Kim Da Mi como a Choi Woo Shik, además, suscita grandes expectativas al tratarse del primer proyecto que reunirá en pantallas a estos actores coreanos después de tres años The witch (primera parte), el aclamado thriller de ciencia ficción donde también tuvieron un fuerte lazo, pero en un escenario totalmente opuesto.

Sobre el estreno de That year we... se sabe con exactitud muy poco, pero ahora que han confirmado el canal de emisión los medios de Corea postulan su lanzamiento para mitad de este año o principios del próximo.

Adicionalmente, se espera que su rodaje inicie en el verano del 2021 (entre junio y agosto, en Corea del Sur).

Trama de That year, we...

Por ahora se ha adelantado que la serie seguirá los complicados sentimientos de un hombre y una mujer que se reencuentran gracias a un documental escolar filmado una década atrás. Entretanto, el webtoon de estreno simultáneo narrará lo que pasó con estos personajes en aquellos años escolares.

Choi Woo Shik y Kim Da Mi

Por otro lado, además de ser conocidos por The witch los protagonistas de That year, we... cuentan con varios trabajos de renombre que respaldan respectivas sus carreras.

En el caso de Kim Da Mi, a sus 26 años es novata en el rubro al ser este nuevo K-drama su segundo proyecto televisivo. A pesar de ello, cuenta con mucha popularidad por su destacada caracterización en el hit del 2020 Itaewoon class y la cintas Marionette y Romans 8:37. Además, alista la continuación de la película que impulsó su éxito.

Por su parte, Choi Woo Shik, de 31, tiene un amplio repertorio de series, entre estas The rooftop prince y Fight for my way. Además, ha brillado a nivel internacional en los taquilleros filmes Train to Busan y la ganadora del Oscar Parasite, por citar solo dos ejemplos.