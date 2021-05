BTS en iHeartRadio Music Awards: premios y presentaciones

BTS planea continuar con su racha ganadora en los iHeartRadio Music Awards 2021, este 27 de mayo. Esta vez Bangtan llega a la ceremonia siendo nominado hasta en cuatro categorías Best duo/Group of the year, Best fan army, Best music video y Favorite music video choreography, todas por su canción “Dynamite”, que causó furor en 2020.

En este artículo haremos un recuento de los premio y presentaciones que tuvieron RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, desde la primera vez que recibieron un galardón hasta la última gala donde participaron.

2018: BTS en iHeartRadio Music Awards

Mientras seguían sonando éxitos como “DNA” o “Mic Drop” en 2018, BTS ya se posicionaba como uno de los grupos más populares y con una gran legión de fans en el mundo, prueba de ello fue que recibieron su primer premio en iHeartRadio Music Awards 2018.

Asimismo, Bangtan ganó un segundo trofeo, el de Mejor boyband. En el video de agradecimiento, el grupo surcoreano dedicó palabras emotivas a sus ARMY.

BTS ganó Best Fan Army 2018

2019: BTS en iHeartRadio Music Awards

Ya en 2019, BTS ganó por segunda vez el premio a Best Fan Army 2019, aunque no se presentaron en la ceremonia.

Bangtan hizo una participación especial en el iHeartRadio Jingle Ball 2019. Aquí un video de su presentación.

2020: BTS en iHeartRadio Music Awards

“Dynamite” ya era un ‘boom mundial’ cuando se presentaron por primera vez en la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2020.

Asimismo, BTS logró alzarse con dos premios: Best Fan Army y Bes music video .

2021: BTS en iHeartRadio Music Awards

Para los iHeartRadio Music Awards 2021, cuenta con cuatro nominaciones y aunque BTS no se presentará , los ARMY esperan ansiosos la ceremonia que empezará a las 7.00 p. m. (hora de Perú).