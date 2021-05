THE BOYZ: dos miembros no bailarán en final de Kingdom por lesiones

Dos integrantes de THE BOYZ deberán restringir su actividad en el stage preparado para la final de Kingdom: Legendary War. El 26 de mayo, Cre.ker confirmó que, además de Younghoon, quien se recupera de una cirugía, Ju Haknyeon fue diagnosticado con una hernia de disco que necesita tratamiento.

Por su condición física, ambos integrantes solo aparecerán en parte de la performance final de THE BOYZ. Se entiende que, por recomendación médica, no pueden realizar movimientos excesivos o coreografía intensa.

THE BOYZ en la conferencia de Kingdom. Foto: Mnet

Younghoon tuvo una operación a finales de abril, donde se le retiró una pieza de titanio que llevaba en su clavícula, como tratamiento por su lesión en el 2019. Aunque la cirugía no tuvo complicaciones, se le pidió al idol cuidar su movimiento por dos meses.

Debido a ello, Younghoon tampoco participó en la performance de THE BOYZ para la segunda parte de la ronda No Limit, donde la boyband hizo un cover de “Monster”. Esa grabación saldrá al aire el jueves 27 de mayo.

En caso de Hankyeon, su agencia señala que hace una semana se quejó de dolor en la espalda y fue a examinarse en el hospital. Tras la evaluación, el doctor le diagnosticó una hernia de disco y durante su tratamiento debe evitar actividad excesiva por algunas semanas.

Además de este cambio en Kingdom, el grupo de K-pop ya no participará en el evento “Red Angel Concert” que estaba programado para el 29 de mayo.

THE BOYZ en Kingdom: Legendary War. Foto: Mnet

Traducción del comunicado sobre THE BOYZ

“Este es Cre.ker Entertainment. Hacemos este comunicado sobre la condición de Ju Haknyeon.

La semana pasada, Hakyeon desarrolló síntomas de dolor de espalda y visitó el hospital, donde pasó exámenes y fue diagnosticado con una hernia de disco.

Su rutina diaria no será afectada por esta condición. Sin embargo, por la opinión del doctor que debe evitar movimientos excesivos por una semana, él no hará actividades intensas para concentrarse en su tratamiento y recuperación.

Por ende, Younghoon y Haknyeon solo participarán en parte de la presentación final de THE BOYZ para Kingdom de Mnet y THE BOYZ no asistirá al evento agendado para el 29 de mayo.

Haremos lo posible para que puedan encontrarse con buena salud al verse con sus fans. Agradecemos su comprensión”.