BTS: Shindong de SUPER JUNIOR se suma a la fiebre de “Butter” con un dance cover

La fiebre de “Butter” ha llegado a Shindong. El idol ícono se dejó conquistar por lo nuevo de BTS y lanzó, el 26 de mayo ET en su cuenta personal de Instagram, un dance cover con los pasos principales de esta canción que continúa ganando atención en todo el mundo.

El clip subido por el destacado bailarín y rapero del grupo leyenda SUPER JUNIOR, donde también aparecen la famosa tiktoker Sia Jiwoo y el creador de contenidos @iam_rocci, acumula más de 130.000 ‘me gusta’ mientras sigue emocionando a los fans.

Compartimos aquí el video de Shindong y sus colaboradores danzando al ritmo de “Butter”, single que Bangtan lanzó el 21 de mayo KST.

Puedes acceder a la publicación original del miembro de SUJU en su cuenta verificada @earlyboysd copiando y pegando el siguiente enlace: n9.cl/ewebd.

Publicación original de Shindong. Foto: captura Instagram/@earlyboysd

SUPER JUNIOR y BTS

El dance cover revivió entre muchos fans la particular relación del famoso coreano de 35 años y sus compañeros de SUPER JUNIOR con BTS.

Es conocido que ahora no hay celebridad del país natal de Bangtan que no externe cariño por ellos tras el éxito arrollador que han logrado a nivel global, pero en el pasado no siempre fue así. Durante sus primeros años desde su debut en 2013 bajo la entonces casi invisible Big Hit Entertainment (hoy HYBE), el septeto tuvo que luchar por hacerse de un nombre en el competitivo mundo del Kbiz. Incluso, en algunas ocasiones llegaron a ser humillados por otros famosos.

Sin embargo, desde aquella etapa, cuando aún el éxito no les sonreía como ahora, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, V, J-Hope y RM pudieron contar con el soporte de los íconos SUJU, principalmente con el de los miembros Shindong, Heechul y Ryeowook.

BTS en su etapa debut durante su participación en ShimShim TaPa Radio de Shindong. Foto: Twitter/@BTS_FACTS

Si desconocías este lazo que une a Bangtan con SJ, aquí compartimos un FMV con algunos de los mejores momentos entre estas superestrellas del K-pop.