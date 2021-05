Lee Jungshin: fallece el padre del actor y miembro de CNBLUE

El padre de Lee Jungshin, bajista del grupo CNBLUE y actor de conocidos K-dramas, perdió la vida el 25 de mayo KST.

La noticia de su deceso fue comunicada el 26 de mayo KST por FNC Entertainment, agencia que representa al famoso coreano de 29 años y a su banda de rock.

Lee Jung Shin es un bajista, cantante, rapero, actor y modelo surcoreano. Integra la banda de rock CNBLUE. Foto: FNC

Según informa la empresa, el señor Lee perdió la batalla contra una enfermedad de larga duración de la cual no se han compartido mayores detalles.

Asimismo, reportan que el velatorio se llevará a cabo en un hospital de Gangnam y que el cortejo fúnebre se concretará el día 28.

Sobre el estado de Jungshin, FNC informa que el artista atiende las visitas en la funeraria junto a su familia, y que tanto él como los suyos desean realizar la procesión discretamente.

Compartimos aquí el comunicado completo de la firma.

“Hola, soy FNC Entertainment.

El 25 de mayo, el padre de Jungshin, miembro de CNBLUE, falleció después de luchar contra una enfermedad de larga duración.

Se ha preparado una funeraria en un hospital de Gangnam, y la procesión tendrá lugar el 28 de mayo.

Jungshin actualmente está vigilando las visitas funerarias con su familia, y planea llevar a cabo la procesión en silencio solo con su familia cercana y parientes.

Oramos por el paso seguro del difunto “.

La banda de rock CNBLUE está formada por Kang Minhyuk, Jung Yonghwa y Lee Jungshin. Foto: The Star

¿Quién es Lee Jung Shin?

Lee Jung Shin es un artista coreano de 29 años. Debutó en 2010 como bajista y eventual cantante de la hoy reconocida banda de rock CNBLUE. Dos años después inició carrera como actor de series televisivas con un cameo en You who rolled in unexpectedly.

El K-drama Cenicienta y sus cuatro caballeros es uno de sus trabajos más conocidos. En la citada producción interpretó al romántico Kang Seo Woo, uno de los pretendientes de la protagonista Eun Ha Won (Park So Dam).