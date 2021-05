Song Kang y Han So Hee: Nevertheless confirma fecha de estreno en Netflix

Ante la expectativa del estreno de Nevertheless de Song Kang y Han So Hee, los fans internacionales de los actores pedían que se lance a través de Netflix y, al parecer, su pedido fue escuchado.

Fecha de estreno de Nevertheless de Song Kang

La plataforma streaming anunció la fecha oficial del debut simultáneo del nuevo drama de jTBC, y será el 20 de junio de 2021 (en Corea del Sur es el 19 de junio).

Diversos países donde se encuentra habilitado Netflix ya han incluido el drama de Song Kang y Han So Hee dentro de su horario de estreno programado para el mes de junio.

Algunas regiones han colocado a Nevertheless bajo el nombre I know but (traduciendo esta frase a su idioma original).

El drama de jTBC será emitido todos los sábados y domingo a las 11.00 p. m.

Este es el banner que circula en redes sociales.

Netflix promocionando Nevertheless para el 20 de junio. Foto: captura Netflix

Este K-drama habla sobre el romance hiperrealista entre Jae Uhn (Song Kang) y Na Bi (Han So Hee), dos jóvenes universitarios que se conocerán y enamorarán, pero cada uno tiene una perspectiva diferente del amor que generará cierto conflicto para que puedan desarrollar sus sentimientos.

Esta historia de amor esta basada en el webtoon Nevertheless de Jung Seo, y el drama coreano será dirigido por Kim Ga Ram; asimismo, el guion estará a cargo de Jong Won.

Actores de Nevertheless