Lee Seung Gi: Lee Da In, quién es la actriz que conquistó al actor de Mouse

Luego de que se confirmara que Lee Seung Gi y Lee Da In son novios, algunos fanáticos del actor quisieron averiguar un poco más de la historia de la actriz que incrementó su popularidad gracias al drama Alice. Aquí te contaremos todo lo que sabemos de ella.

La nueva pareja del 2021. Lee Seung Gi y Lee Da In. Foto: composición LR

¿Quién es Lee Da In?

Lee Da In o Lee Joo Hee, nombre verdadero, es una actriz de origen surcoreano que nació el 5 de noviembre de 1992.

Lee Da In, actriz de Alice de la cadena SBS. Foto: composición LR

Creció en una familia de actores, por lo que a sus padres no le sorprendió que eligiera este camino.

Los papás de Lee Da In son Im Young Kyu y Kyu Mi Ri (conocida por los dramas Backstreet rookie, Todo sobre eva, entre otros).

Asimismo, la artista es hermana de Lee Yoo Bi, quien ganó popularidad con el drama Pinocchio, junto a Park Shin Hye y Lee Jong Suk.

Lee Da In debutó con el drama Twenty years old y en la película King’s wrath, ambas producidas en 2014.

Otro de los K-dramas donde participó la novia de Lee Seung Gi son Make a woman cry de MBC en 2015, Hwarang: The poet warrior youth de KBS2 en 2016, My golden life de KBS2 en 2017, Come and hug me de MBC en 2019 y Doctor Prisoner de KBS en 2019.

Para el 2020, Lee Da In fue parte de la alineación principal del drama Alice de SBS, donde dio vida a Kim Do Yeon y compartió roles con Kim Hee Sun y Joo Won.

Lee Seung Gi y Lee Da In

El 24 de mayo se revelaron las primeras fotos que confirmaron la relación entre Lee Seung Gi y Lee Da In. El medio que difundió estas imágenes fue Dispatch, quien fiel a su estilo aseguró que fueron capturadas en otoño de 2020 (entre octubre y diciembre).

Lee Da In y Lee Seung Gi fotografiados por Dispatch subiendo al carro de él. Foto: Dispatch