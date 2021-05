El final del drama Vincenzo dejó algunos elementos a la imaginación de su público. ¿Qué pasa con la relación de Cassano y Chayoung? Su reencuentro en el capítulo 20 fue emocionante pero fugaz. Jeon Yeo Been reveló su nuevo look a la revista Allure y contó qué opina sobre el futuro de la pareja de abogados.

Aunque esta historia se enfocó principalmente en la venganza de Vincenzo y Chayoung contra el grupo Babel, también surgió un romance entre los personajes principales. Sin embargo, en los últimos minutos de la serie se ve a los dos tomar caminos distintos.

La despedida de Chayoung y Vincenzo en el final de la serie. Foto: composición tvN

“Aunque saben que ambos se aman, Vincenzo debe viajar a Malta mientras Chayoung se queda en Corea por su labor en Jipuragi. Aunque ella no era exactamente una persona justa, creo que desarrolló una curiosidad por lo que realmente significaba trabajar por la justicia ¿Podría dejar eso para ir donde Vincenzo? También es una pregunta que tengo”, admitió la actriz.

Previamente, Song Joong Ki había revelado que recibieron la indicación de que sus expresiones reflejaran melancolía debido que podrían no verse de nuevo. Por ello, él creía que Vincenzo tiene un final triste.

Yeo Been es más optimista. “Probablemente, Chayoung quiere conservar su trabajo, pero también querrá visitar a Vincenzo. Aunque tal vez no pueda quedarse permanentemente, creo que irá a Malta a verlo de cuando en cuando. No creo que Chayoung lo dejará solo”.

En el drama Vincenzo, un mafioso coreano-italiano y una abogada unen fuerzas para castigar las injusticias del grupo Babel. Foto: tvN

La actriz de 31 años también devolvió los elogios que recibió de Song Joong Ki tras culminar la serie. “Él es una persona que cuida mucho de todos. Es el mejor compañero que hay”, aseguró.

“Él hace más de lo que debería sin mostrar signos de cansancio, así que es un ejemplo para nosotros. Estuve feliz de tener un senior como él a mi lado. La atmósfera en el set era genial por la directora, pero también debido a él”, agregó.