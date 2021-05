EXO lanza “Don’t fight the feeling”: calendario y teasers del comeback 2021

¿Cuándo salen los teasers de EXO? Luego de semanas de intriga, el calendario para el comeback “Don’t fight the feeling” se publicó y remeció a su ansioso fandom. Este es el primer regreso grupal de la boyband en más de un año y medio.

EXO anuncia su comeback a 18 meses de su último regreso. Foto: composición Diario La República / SM

Sobre “Don’t fight the feeling”

La confirmación oficial del comeback 2021 de EXO llegó el día de su sétimo aniversario, el 8 de abril (KST), con un video spoiler que mostró el set de su MV, los trajes que usarán los idols y 14 segundos de la canción.

Tuvo que pasar un mes para tener la fecha de lanzamiento oficial (7 de junio), el nuevo logo y el título de DON’T FIGHT THE FEELING para el álbum especial. En esta ocasión participarán al menos seis de los nueve integrantes de EXO: Xiumin, Baekhyun, Chanyeol, D.O, Kai y Sehun. Todavía no se sabe si Lay estará en la alineación.

Calendario de “Don’t fight the feeling”

La cuenta regresiva para el comeback de EXO inició al marcar la medianoche del 23 de mayo con el cronograma de teasers y actividades. El cartel también muestra la ruta conceptual que seguirá la boyband: viajes en el espacio.

Este gráfico recordó la era THE POWER OF MUSIC (2017) y mostró el interior de una nave. EXO-L rememoró que, en el video superior, D.O comentó que este comeback estaría relacionado a dicha historia.

Cartel promocional de EXO para su comeback 2021. Foto: SM Entertainment

El calendario promocional se desglosa en cinco partes. Aquí detallamos las fechas.

EXO: episode 01

Teaser 1: 24 de mayo a las 12.00 a. m. KST (domingo 23 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 2: 25 de mayo a las 12.00 a. m. KST (lunes 24 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 3: 26 de mayo a las 12.00 a. m. KST (martes 25 a las 10.00 a. m. en Perú).

Eclips

Teaser: 26 de mayo a las 12.00 a. m. KST (martes 25 a las 10.00 a. m. en Perú).

EXO: episode 02

Teaser 4: 27 de mayo a las 12.00 a. m. KST (miércoles 26 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 5: 28 de mayo a las 12.00 a. m. KST (jueves 27 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 6: 29 de mayo a las 12.00 a. m. KST (viernes 28 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 7: 30 de mayo a las 12.00 a. m. KST (sábado 29 a las 10.00 a. m. en Perú).

EXO-Ship saga

Prólogo: lunes 31 de mayo KST

Screening: martes 1 de junio KST.

Parallel

Teaser 8: 31 de mayo a las 12.00 a. m. KST (domingo 30 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 9: 1 de junio a las 12.00 a. m. KST (lunes 31 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 10: 2 de junio a las 12.00 a. m. KST (martes 1 a las 10.00 a. m. en Perú)

Teaser 11: 3 de junio a las 12.00 a. m. KST (miércoles 2 a las 10.00 a. m. en Perú).

M/V TEASER