Wonwoo de SEVENTEEN: Deseo estar con mi equipo en los días buenos y malos

La revista de moda Dazed Korea lanzó parte de la sesión fotográfica y entrevista que le realizó a Wonwoo de SEVENTEEN. El idol habló sobre su desempeño como artista, desde que tomó la decisión de serlo hasta sus futuros planes.

Primera postal de la sesión fotográfica de Wonwoo para Dazed Korea. Foto: Dazed

Jeon Wonwoo contó en qué momento de su vida decidió dejar su ciudad de nacimiento para convertirse en artista K-pop.

“Cuando estaba en el tercer grado de la escuela secundaria, vine a Seúl para tocar música. Con el sueño de convertirme en cantante, corrí a este lugar y me convertí en el ‘yo’ que soy ahora”, relató.

Segunda postal de la sesión fotográfica de Wonwoo para Dazed Korea. Foto: Dazed

Asimismo, el idol de SEVENTEEN habló sobre su personalidad y cómo lo ven sus fans.

“A veces nuestros Carats dicen que me conocen, pero, en realidad, no. Soy una persona que muchas veces no se comprende así misma al 100%”, refirió.

Cuando habló del éxito que ha tenido la canción “Hitori janai”, tercer sencillo japonés que ocupó el primer lugar en Oricon Weekl Singles Ranking, Wonwoo dijo que hicieron esa canción para brindar apoyo emocional a sus Carats en plena pandemia.

“No pudimos mostrar nuestras actuaciones y actividades a Carat en persona en varias regiones. Por ello, es una canción que hicimos con los miembros para acercarnos más a Carat en esta situación difícil que vivimos. Estaba muy orgulloso y feliz porque nos mostraron todo su amor”, confesó.

Tercera postal de la sesión fotográfica de Wonwoo para Dazed Korea. Foto: Dazed

Sobre cómo se ve como artista en el futuro, Wonwoo dejó claro que quiere estar junto a SEVENTEEN pase lo que pase.

“Creo que la esencia (de un artista) es lo más importante. Mientras canto, siento que estoy cerca de muchas personas y su vida diaria. Quiero permanecer en equipo para estar en cada momento, incluyendo los días buenos y malos”.

Cuarta postal de la sesión fotográfica de Wonwoo para Dazed Korea. Foto: Dazed

Wonwoo x Mingyu: “Bittersweet”

Por otro lado, Wonwoo y Mingyu de SEVENTEEN lanzarán el sencillo digital japonés “Bittersweet” el próximo 28 de mayo a las 6.00 p. m. (KST), que contará con la colaboración de Lee Hi.

El 21 de mayo, Pledis compartió dos imágenes desde los SNS del rapero del grupo K-pop promocionando lo que será su primer single en trío musical.

Primer banner de Wonwoo de SEVENTEEN para promocionar "Bittersweet". Foto: Pledis