Leeteuk volvió a decir que SUPER JUNIOR no sacará álbum repackage

A través de una transmisión en vivo, Leeteuk, líder del grupo SUPER JUNIOR habló con los fans sobre diversos temas. Durante su live stream en Kiss The YouTube , el artista descartó que sus compañeros se encuentren trabajando en un álbum reportaje tras el éxito de The renaissance.

Leeteuk es el conductor de Kiss The YouTube en su canal oficial en la plataforma de video oficial. Foto: captura 이특 LEETEUK / @teukkong_0701

Con un tono serio, poco usual en él, Park Jung Soo, nombre verdadero del artista, explicó que los fans no deberían tener una actitud negativa al confirmarse que no sacarán nuevo material musical en respuesta del décimo álbum.

“Hablaré como representante de Label SJ. El álbum repackage no saldrá ahora. Ya puedo oírlas decir: ‘Boo’, pero nos estamos preparando para algo más grande, así que no uses esto para maldecir a la empresa”, precisó.

Esta fue una segunda oportunidad en la que el legendario líder toca el tema.

Sobre el documental que se produciría sobre SUPER JUNIOR, Park señaló que fue entretenida la reunión de coordinación y que espera que este material no solo se encuentre disponible en Corea del Sur, sino de manera global para todos sus ELF.

Leeteuk durante su transmisión de Kiss The YouTube. Foto: captura 이특 LEETEUK

En otro momento de la transmisión por YouTube, Leeteuk dedicó unas frases para aquellas personas que puedan tener preocupaciones.

“No estés ansioso, estás haciendo lo mejor. Todo estará bien. La preocupación no hace que consigas lo que quieres. Solo hace que la mente se sienta pesada y solo aumenta la ansiedad. No se preocupen, chicos”, apuntó.

Asimismo compartió otros pensamientos: ”La energía cambia según las palabras. La vida cambia según tus palabras. Seré feliz. Estoy feliz. Estaré bien. Estaré mejor. Me gusta más Leeteuk. Leeteuk lo hará mejor “.

Traducción al español por @KissTheTeuk en Twitter.