Taecyeon de Vincenzo protagonizará The secret royal inspector and Jo Yi

Después de ser el second lead villano en la serie éxito de tvN Vincenzo, Ok Taceyeon interpretará al personaje principal en el próximo K-drama histórico de investigación y comedia de la cadena coreana: The secret royal inspector and Jo Yi.

La noticia de su estelar fue compartida el 20 de mayo KST junto con más detalles de este proyecto, entre estos la trama, personajes, quién será la actriz que asumirá el protagónico femenino, y adelantos del estreno.

Taecyeon realizó una destacada performance en Vincenzo al interpretar a un despiadado chaebol. Foto: tvN

¿De qué trata The secret royal inspector and Jo Yi?

La serie sageuk (histórica) de comedia e investigación seguirá la aventura conjunta que, con el propósito de desenmascarar la corrupción política, emprenden un joven gourment convertido en agente encubierto del reino y una imprudente mujer divorciada ansiosa por hallar la felicidad.

Actores y personajes de The secret royal inspector and Jo Yi

En el proyecto Ok Taecyeon asumirá el rol de Ra Yi Eon, un amante de la comida que termina trabajando para la realeza como inspector secreto gracias a su inteligencia.

El personaje del actor de 32 años, quien pronto retomará su faceta de ídolo con el comeback de 2PM, también es descrito como un hombre cuya forma de ser holgazana y sin ningún interés en particular más que los manjares cambia tras conocer a la divorciada Kim Jo Yi.

Entretanto, el citado personaje femenino será interpretado por Kim Hye Yoon, famosa coreana de 24 años que tiene entre su repertorio proyectos como Extraordinary you, SKY Castle, True beauty y el próximo lanzamiento Snowdrop.

Sobre su rol para The secret royal inspector, este es descrito como una mujer poco convencional de la era Joseon que, sin importarle el prejuicio de entonces contra las féminas que se separan de sus parejas, decide divorciarse de su esposo tras vivir con él años de desventuras.

Estreno de The secret royal inspector and Jo Yi

Dirigida por Yoo Jong Sun de Designated survivor: 60 days y What’s wrong with secretary Kim, y con el guion de Lee Jae Yoon (The Undateables), el próximo K-drama de tvN está programado para estrenarse en la segunda mitad del 2021.