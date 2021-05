Kwak Dong Yeon y Choi Ye Bin confirmados para Delicious rendezvous de SBS

Un personal de la oficina de entretenimiento de SNS confirmó a Illustriouss Daily Sports que los actores coreanos Kwak Dong Yeon, Choi Ye Bin y Choi Won Young se unirán a Delicious Rendezvous como miembros fijos del elenco.

Kwak Dong Yeon interpretó al hermano menor de Jang Han Seok (Taecyeon) en Vincenzo. Foto: Naver

Como se sabe, esta producción consiste en mostrar el proceso de elaboración de nuevo menús utilizando productos locales y vendiéndolos en áreas como aeropuertos, estaciones de tren y otros lugares similares.

Delicious Rendezvous nace con la finalidad de apoyar y promover el consumo de especies locales y mejorar la conciencia, en el marco de la caída económica que sufrió el sector debido a la pandemia del coronavirus.

El programa ahora contará con la participación de Kwak Dong Yeon, Choi Ye Bin y Choi Won Young, luego de que este iniciará su producción con figuras como Tang Se Hyung, Kim Heechul de SUPER JUNIOR, Yoo Byung Jae y Kim Dong Jun en 2019.

Los tres actores que se incorporan al elenco de Delicious Rendezvous tendrán su primera grabación programada para el 23 de mayo y sus episodios serán transmitidos en junio.

Kwak Dong Yeon en Vincenzo

Kwak Dong Yeon ganó gran popularidad tras haber participado como un antihéroe en Vincenzo de tvN.

El nombre del actor empezó a sonar desde sus apariciones en It’s okay to not be okay también de tvN y Never Twice de MBC.

Choi Ye Bin en The penthouse

Choi Ye Bin ingresó al mundo de los dramas con The penthouse de SBS en 2020.

Es una actriz relativamente nueva, ya que sus primeros trabajos en el mundo del entretenimiento iniciaron en 2019 con la película Unfamiliar summer.

En The penthouse, Choi Ye Bin da vida al personaje Ha Eun Byul, familia de Cheo Seo Jin (Kim So Yeon).

Choi Won Young en Dangerous Life

Choi Won Young también es uno de los actores más solicitados, luego de haber actuado en dramas como Hyena, Mystic pop-up bar y My dangerous wife, todas estrenadas en 2020.