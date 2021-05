Emma Stone aparecerá con Jessi en Show!terview, según teaser

El próximo episodio de Show!terview dará que hablar. El programa conducido por la rapera Jessi presentó en un teaser a su siguiente personaje invitado: la estrella de cine Emma Stone.

La actriz promociona el estreno de la película Cruella (que protagoniza y produce) y esta sería la temática de la charla. Aquí el adelanto que se lanzó en el capítulo 51 del show de YouTube al terminar la entrevista con Joy de Red Velvet.

Cruella tiene agendada su fecha de estreno para el próximo 28 de mayo de 2021. Foto: Disney

“La siguiente semana, Show!terview se abre paso y dará la vuelta al mundo. ¡Jessi se encontrará con Emma Stone! Una reunión de unnies feroces”, indicó el clip. La emisión del episodio sería el jueves 27 de mayo.

Este programa de variedades se lanza cada jueves por el canal de YouTube Mobidic. Su singularidad recae en el estilo fresco y directo de la interprete de “What type of X”. En este show, las preguntas no tienen filtro y, si se escapa una profanidad en la charla, no hay problema.

Jessi (Jessica Ho) tiene 16 años de experiencia en la industria musical, aunque su fama reciente se remonta al 2015, cuando apareció en Unpretty rapstar. En el 2020 comenzó con Show!terview y sus proyectos musicales recientes, como “Nunu Nana”, fueron hits en los rankings coreanos.

Jessi en 2020 TMA. Foto: captura

Por otro lado, esta no es la primera vez que Emma Stone cruza su camino con el entretenimiento coreano. En el 2015, ella contó su admiración por el K-pop en una entrevista con Conan O’Brien.

“Es un fenómeno global. Es más allá de excelente. La mejor cosa que podrías ver y es muy adictivo”, comentó y añadió que escuchaba a 2NE1 y Girls Generation.